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Два ЧП за сутки: самолеты Delta дважды экстренно садились в Португалии 0 55

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Самолет Delta Air Lines

ChatGPT

Самолет Delta Air Lines, направлявшийся из Лиссабона в Нью-Йорк, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Это уже второй подобный инцидент с самолетами американской авиакомпании в Португалии примерно за сутки.

Airbus A330-941 вылетел из лиссабонского аэропорта Умберту Делгаду в Нью-Йорк, однако вскоре после взлета развернулся над Атлантическим океаном и направился обратно в португальскую столицу.

Спасательные службы Лиссабона сообщили, что экипаж заявил о проблеме с самолетом. Компания ANA, управляющая аэропортами Португалии, уточнила, что причиной возвращения стали технические неполадки.

Самолет благополучно приземлился в Лиссабоне. Информации о пострадавших в результате этого инцидента не поступало.

Как ранее сообщал bb.lv, это уже второй серьезный инцидент с самолетом Delta Air Lines в Португалии примерно за сутки.

Днем ранее рейс DL251, следовавший из Барселоны в Бостон, совершил экстренную посадку в аэропорту Порту после появления дыма в салоне.

По данным Reuters, Airbus A330 вылетел из Барселоны 27 сентября примерно в 15:15 и приземлился в Порту около 17:45 по местному времени.

Португальские экстренные службы сообщили, что восемь пассажиров получили помощь непосредственно на территории аэропорта, еще троих доставили в больницу. Предварительной причиной появления дыма названа техническая неисправность.

Оба самолета благополучно совершили посадку. Причины технических проблем устанавливаются.

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#авиация #Португалия #ЧП #пассажиры
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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