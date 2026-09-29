Европейская прокуратура (EPPO) проводит масштабную операцию в 19 странах Европы по делу о продаже более миллиона мобильных телефонов, которые покупателям предлагались как новые, хотя в действительности были собраны с использованием бывших в употреблении деталей. Операция затронула и Латвию.

Как сообщает Европейская прокуратура, с минувшей субботы в рамках расследования проходят обыски, изъятия и задержания. В общей сложности проведено более 160 обысков и изъятий, а к операции привлечены 1770 сотрудников полиции, налоговых и таможенных служб.

Ущерб потребителям — не менее 300 миллионов евро

По версии следствия, преступная организация продала более миллиона мобильных телефонов, выдавая их за новые.

Ущерб потребителям в Евросоюзе оценивается как минимум в 300 миллионов евро. Кроме того, несколько стран ЕС недополучили более 30 миллионов евро НДС.

Обыски и изъятия прошли в 19 странах: Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Эстонии, Италии, на Кипре, в Латвии, Литве, Люксембурге, Нидерландах, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Финляндии, Испании, Швейцарии и Германии.

Кроме того, свидетеля допросили в Великобритании.

Семь человек задержаны

В Австрии, Испании и Германии задержаны семь подозреваемых, среди которых, по данным EPPO, двое предполагаемых руководителей преступной организации.

Расследование получило название «Троя».

По версии следствия, мобильные телефоны предположительно собирали в Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах из бывших в употреблении деталей.

После этого устройства очищали, упаковывали как новые и отправляли в Нидерланды.

Из Нидерландов — на склады в Германии

Следующим звеном цепочки становилась Германия. Телефоны доставляли на немецкие склады, после чего продавали через интернет-площадки конечным покупателям по всему Евросоюзу.

Таким образом, потребитель, приобретавший якобы новый смартфон, мог фактически получить устройство, собранное с использованием уже бывших в эксплуатации компонентов.

Следствие обнаружило и схему с НДС

Расследование касается не только происхождения телефонов. По данным EPPO, имеются доказательства того, что зарегистрированные в нескольких странах подставные компании использовались для налоговой схемы.

Такие фирмы были зарегистрированы в Австрии, Болгарии, Нидерландах, Германии и Швейцарии.

По версии следствия, начиная с 2018 года они мошенническим путем применяли сниженную ставку НДС при интернет-продаже мобильных телефонов, что позволяло незаконно увеличивать прибыль.

Расследование продолжается. При этом сам масштаб операции уже значителен: 19 стран, более 160 обысков и изъятий, 1770 задействованных сотрудников и предполагаемый ущерб европейским потребителям минимум в 300 миллионов евро.