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Не дождались решения правительства: под Резекне незаконно закрасили указатели на Россию 2 247

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дорожные указатели

ChatGPT

В окрестностях Резекне неизвестные незаконно закрасили девять дорожных знаков с указателями на российские города, подтвердили в VSIA Latvijas valsts ceļi (LVC).

В компании отметили, что действия с дорожными знаками не были согласованы с LVC. О случившемся проинформированы правоохранительные органы.

В Государственной полиции подтвердили, что получено заявление о повреждении чужого имущества. Начат уголовный процесс по части первой статьи 185 Уголовного закона — за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Ведется расследование.

Всего были закрашены девять дорожных знаков. Четыре из них находятся на Резекненском шоссе — на 96-м, 100,5-м, 101-м и 105,8-м километрах.

Еще два знака расположены на кольцевой развязке на пересечении Резекненского шоссе (A12) и Резекненской объездной дороги (A15).

Два знака закрашены на кольцевой развязке, где пересекаются Резекненское шоссе и дорога Резекне — Даугавпилс (A13).

Еще один знак находится на кольцевой развязке на пересечении Резекненского шоссе и региональной дороги Резекне — Гулбене (P36).

15 сентября правительство отложило рассмотрение информационного доклада Министерства сообщения, предусматривающего различные способы закрытия или замены на дорожных знаках указателей на Россию и Беларусь.

В министерстве пояснили, что рассмотрение вопроса было отложено, поскольку в докладе необходимо уточнить сроки выполнения предусмотренных задач и расходы.

В LVC подчеркнули, что Министерство сообщения передало вопрос о закрытии соответствующих надписей на рассмотрение Кабинета министров. До принятия решения никаких дополнительных действий предприниматься не будет.

В докладе говорится, что Министерство сообщения, используя имеющиеся финансовые средства и не запрашивая дополнительного финансирования из государственного бюджета, намерено постепенно уменьшать использование на государственных дорогах названий населенных пунктов стран-агрессоров — в той мере, в какой это не повлияет на безопасность движения и функционирование системы маршрутов.

В дальнейшем предполагается усовершенствовать систему дорожных знаков и указателей, постепенно применяя различные решения. Среди них — частичная корректировка указателей, замена отдельных дорожных знаков, а также изменение маршрутной навигации с более широким использованием номеров дорог и обозначений европейских маршрутов.

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#Резекне #полиция #министерство сообщения #правительство #Беларусь #Россия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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