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Ночной дебош в Айзпуте: полиция приехала разнимать барсука и ежа 1 138

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Еж и барсук

ChatGPT

Необычный вызов получила муниципальная полиция Южнокурземского края: среди ночи жителей многоквартирного дома в Айзпуте разбудил сильный шум в подъезде. Нарушителями спокойствия оказались барсук и ёж, устроившие между собой драку.

Как сообщает Liepajniekiem.lv со ссылкой на муниципальную полицию Южнокурземского края, инцидент произошёл в ночь на воскресенье, 27 сентября. Около 2:25 полиция получила сообщение из дома № 5 на бульваре Райня. Звонивший рассказал, что в подъезд забрались дикие животные и производят много шума.

Первоначально полицейским сообщили о двух барсуках. Однако прибывший на место патруль обнаружил на первом этаже совсем другую пару — барсука и ежа.

Животные выясняли отношения настолько громко, что мешали жильцам спать.

Глава муниципальной полиции Южнокурземского края Иева Илстере рассказала изданию, что с такой причиной нарушения ночного покоя её сотрудники столкнулись впервые. Вызовы из-за шума для полиции обычное дело, но раньше виновниками обычно были люди, а не лесные звери.

Особых усилий для прекращения конфликта не потребовалось. Увидев полицейских, барсук поспешил ретироваться и выбежал наружу, как только сотрудники открыли дверь подъезда.

После этого полицейские помогли выбраться на улицу и ежу. В результате необычный ночной конфликт закончился без пострадавших, а жильцы смогли вернуться ко сну.

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#полиция #животные #ночь
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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