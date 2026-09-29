Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Опасные четыре колеса - в этом мотосезоне погибли четыре водителя квадроциклов 0 73

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.09.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: квадроцикл

В этом мотосезоне погибли четыре водителя квадроциклов, что свидетельствует о существенной проблеме, в передаче TV24 “Человек. Дорога. Безопасность” указывает руководитель проекта по исследованию тяжёлых дорожно-транспортных происшествий Дирекции безопасности дорожного движения, эксперт по безопасности дорожного движения Оскарс Ирбитис.

“Если мы смотрим на количество квадроциклов, зарегистрированных в Латвии, то их в десять раз меньше, чем мотоциклов, но погибших — половина [от числа погибших в мотосезоне]. Значит, там есть очень серьёзные проблемы,” — подчёркивает О. Ирбитис.

Эксперты по безопасному вождению намерены больше сосредоточиться на информировании водителей квадроциклов о том, что это вовсе не “развлекательное транспортное средство”, и что следует различать спортивный квадроцикл и обычный, на котором экстремальная езда не разрешена, поскольку он не оснащён специально для выполнения трюков. “Именно то, что они переворачиваются, падают, падают на водителей — этим всё печально и заканчивается,” — отмечает эксперт, подчёркивая, что ещё есть над чем поработать, чтобы использование мототранспорта в Латвии происходило безопасно. Если с велосипедистами работают среди детей школьного возраста, то мототранспортом начинают увлекаться водители, которым кажется, что они умеют ездить, особенно на квадроцикле.

×
#ДТП #профилактика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: Grzegorz.
Изображение к статье: Пляж в Вентспилсе
Изображение к статье: ДТП Иконка видео
Изображение к статье: Нападение на мужчину в городском парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Эстония обвинила российские спецслужбы в поджоге производителя военных роботов
В мире
Изображение к статье: электрический стул
ЧП и криминал
Изображение к статье: собака с желтым листом
Наша Латвия
Изображение к статье: Самолет Delta Air Lines
ЧП и криминал
Изображение к статье: Руслан Крупнов
ЧП и криминал
Изображение к статье: 12 домашних натуральных шампуней для пышной шевелюры
Люблю!
Изображение к статье: Эстония обвинила российские спецслужбы в поджоге производителя военных роботов
В мире
Изображение к статье: электрический стул
ЧП и криминал
Изображение к статье: собака с желтым листом
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео