“Если мы смотрим на количество квадроциклов, зарегистрированных в Латвии, то их в десять раз меньше, чем мотоциклов, но погибших — половина [от числа погибших в мотосезоне]. Значит, там есть очень серьёзные проблемы,” — подчёркивает О. Ирбитис.

Эксперты по безопасному вождению намерены больше сосредоточиться на информировании водителей квадроциклов о том, что это вовсе не “развлекательное транспортное средство”, и что следует различать спортивный квадроцикл и обычный, на котором экстремальная езда не разрешена, поскольку он не оснащён специально для выполнения трюков. “Именно то, что они переворачиваются, падают, падают на водителей — этим всё печально и заканчивается,” — отмечает эксперт, подчёркивая, что ещё есть над чем поработать, чтобы использование мототранспорта в Латвии происходило безопасно. Если с велосипедистами работают среди детей школьного возраста, то мототранспортом начинают увлекаться водители, которым кажется, что они умеют ездить, особенно на квадроцикле.