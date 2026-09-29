Государственная полиция Латвии завершила расследование уголовного дела в отношении мужчины, подозреваемого в совершении 20 преступлений сексуального характера против 14 несовершеннолетних. По данным полиции, предполагаемые преступления совершались с августа 2024 года по февраль 2026 года.

Как сообщает Государственная полиция, подозреваемым является ранее судимый мужчина. По версии следствия, через приложения для общения он знакомился с девочками, которых прежде не знал, склонял их к действиям сексуального характера, предлагал создавать порнографические материалы и вовлекал в сексуальные действия.

Расследование началось после заявления матери девятилетней девочки

Уголовный процесс был начат 6 октября 2025 года после обращения женщины в полицию.

Она сообщила, что совершеннолетний человек переписывался в Snapchat с ее девятилетней дочерью, отправлял ребенку сообщения сексуального характера и требовал прислать ему материалы соответствующего содержания.

В ходе дальнейшего расследования полиция установила других предполагаемых потерпевших. В общей сложности в деле фигурируют 14 несовершеннолетних девочек, а мужчину подозревают в совершении 20 преступных деяний сексуального характера.

Расследование уголовного процесса завершено. При этом до вступления в силу обвинительного приговора суда подозреваемый считается невиновным.