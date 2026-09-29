Сотрудники Южнолатгальского участка Латгальского регионального управления Государственной полиции разыскивают без вести пропавшего Альберта Крумса, 1942 года рождения.
17 сентября этого года мужчина уехал из дома родственников в Вортники, Кастулинской волости Краславского края, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, седые волосы. Мужчина был одет в серые спортивные брюки, золотистую куртку, синюю жилетку и коричневые тапочки.
Государственная полиция призывает ознакомиться с фотографией мужчины и всех, кому известно его возможное местонахождение, позвонить по телефону 65403310 или 112.
#policijameklē bezvēsts prombūtnē esošo 1942. gadā dzimušo Albertu Krūmu, kurš 17. septembrī aizbrauca no radinieku mājas Krāslavas novada, Kastuļinas pagasta, Vortņikos, un līdz šim brīdim viņa atrašanās vieta nav zināma. Ja zini viņa atrašnās vietu, zvani 65403310 vai 112! pic.twitter.com/BYTz1W1nKu— Valsts policija (@Valsts_policija) September 29, 2026
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