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После визита к родственникам в Краславском крае пропал пожилой мужчина 0 128

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Альберт Крумс

Сотрудники Южнолатгальского участка Латгальского регионального управления Государственной полиции разыскивают без вести пропавшего Альберта Крумса, 1942 года рождения.

17 сентября этого года мужчина уехал из дома родственников в Вортники, Кастулинской волости Краславского края, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, седые волосы. Мужчина был одет в серые спортивные брюки, золотистую куртку, синюю жилетку и коричневые тапочки.

Государственная полиция призывает ознакомиться с фотографией мужчины и всех, кому известно его возможное местонахождение, позвонить по телефону 65403310 или 112.

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#полиция #социальные сети #приметы
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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