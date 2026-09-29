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Пропавший в Резекне Руслан Крупнов найден 0 310

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Руслан Крупнов
ФОТО: Valsts policija

Государственная полиция сообщила об успешном завершении поисков Руслана Крупнова, 2011 года рождения, который ранее пропал в Резекне.

Как говорится в обновленной информации полиции от 28 сентября, разыскиваемый найден. Другие обстоятельства обнаружения молодого человека не уточняются.

Полиция поблагодарила всех, кто распространял информацию и помогал в поисках.

Ранее сообщалось, что Руслан Крупнов 12 сентября 2026 года покинул место проживания в Резекне и не вернулся, а сведений о его местонахождении не было.

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#Резекне #поиск
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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