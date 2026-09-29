Государственная полиция сообщила об успешном завершении поисков Руслана Крупнова, 2011 года рождения, который ранее пропал в Резекне.

Как говорится в обновленной информации полиции от 28 сентября, разыскиваемый найден. Другие обстоятельства обнаружения молодого человека не уточняются.

Полиция поблагодарила всех, кто распространял информацию и помогал в поисках.

Ранее сообщалось, что Руслан Крупнов 12 сентября 2026 года покинул место проживания в Резекне и не вернулся, а сведений о его местонахождении не было.