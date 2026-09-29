Рижский районный суд сегодня рассмотрит заявление мужчины об освобождении от отбывания наказания в связи с тяжелым заболеванием, сообщили в суде.

Суд рассмотрит просьбу освободить мужчину от отбывания наказания из-за тяжелой болезни

Рижский районный суд сегодня рассмотрит заявление мужчины об освобождении от отбывания наказания в связи с тяжелым заболеванием, сообщили агентству LETA в суде.

Согласно судебному календарю, осужденный — Модрис Икауниекс.

Икауниекс также обратился в Конституционный суд, который возбудил дело по вопросу отсрочки исполнения наказания в виде лишения свободы в случае тяжелой болезни. Мужчина осужден за совершение тяжкого дорожно-транспортного преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Дело в Конституционном суде возбуждено в связи с проверкой соответствия части второй статьи 638 Уголовно-процессуального закона ряду положений Конституции.

Оспариваемая норма предусматривает, что исполнение приговора к лишению свободы нельзя отсрочить человеку, осужденному за тяжкое или особо тяжкое преступление.

Икауниекс был признан виновным в совершении особо тяжкого преступления и приговорен к лишению свободы. Уже после вступления приговора в силу у него обнаружили тяжелое заболевание. Мужчина утверждает, что в местах лишения свободы невозможно обеспечить необходимую ему медицинскую помощь без угрозы для его жизни.

По мнению Икауниекса, действующая норма необоснованно ставит его в неравное положение по сравнению с тяжело больными людьми, осужденными за уголовные проступки или менее тяжкие преступления.

Он также считает, что требование начать отбывать наказание в тюрьме, прежде чем суд сможет оценить влияние состояния его здоровья на возможность отбывания наказания, подвергает его жестокому и унижающему человеческое достоинство обращению. По его мнению, это нарушает гарантированные Конституцией право на справедливый суд, принцип правового равенства и запрет жестокого или унижающего достоинство обращения и наказания.

Как сообщили LETA в суде, Рижский районный суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства при управлении автомобилем под воздействием алкоголя, наркотических, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, если в результате потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью либо наступила смерть человека.

Суд первой инстанции приговорил его к шести годам лишения свободы и лишил водительских прав на семь лет. Кроме того, с него постановили взыскать в пользу потерпевших в общей сложности 5000 евро в качестве компенсации материального ущерба и 20 000 евро — морального вреда.

Также суд постановил взыскать с него в пользу государства 400 евро, соответствующие полной стоимости подлежавшего конфискации автомобиля VW Golf. Еще 1228,28 евро были взысканы в пользу Государственного агентства обеспечения в качестве процессуальных расходов за прием и хранение автомобиля.

Впоследствии Рижский окружной суд отменил приговор первой инстанции в части наказания и назначил мужчине пять лет и десять месяцев лишения свободы с лишением водительских прав на семь лет. В остальной части решение первой инстанции оставили без изменений.

Позднее Рижский районный суд получил заявление об освобождении Икауниекса от отбывания наказания в связи с тяжелым заболеванием.

Конституционный суд обязал Сейм до 21 октября представить письменный ответ с изложением фактических обстоятельств дела и юридическим обоснованием. Форму и дату рассмотрения дела суд определит после его подготовки.

Одновременно Конституционный суд приостановил исполнение решения Рижского окружного суда в части лишения свободы до вступления в силу решения Конституционного суда.