Трагедия произошла в школе в словацком Сташкове: 13-летний ученик напал с острым предметом на людей в учебном заведении. Погибла 61-летняя учительница, ещё несколько человек получили ранения.

Как сообщают словацкие СМИ со ссылкой на полицию и экстренные службы, один ребёнок после нападения находится в критическом состоянии. Кроме того, 44-летнюю женщину доставили в больницу с ножевым ранением в грудь.

На место происшествия были направлены машины скорой помощи, спасательные вертолёты и сотрудники силовых структур.

Подозреваемым оказался 13-летний восьмиклассник. Полиция начала расследование по статье об умышленном убийстве. Дело передано Управлению по борьбе с организованной преступностью.

Правоохранительные органы сообщили, что ситуация находится под контролем и непосредственной угрозы для других людей больше нет.

На трагедию отреагировал президент Словакии Петер Пеллегрини.

«Я глубоко сожалею о трагическом происшествии в начальной школе в Сташкове. Мои мысли с семьёй и близкими трагически погибшего учителя, и я выражаю им свои искренние соболезнования», — заявил он в социальных сетях.

Пеллегрини назвал произошедшее серьёзным предупреждением для всего общества и подчеркнул ответственность каждого за атмосферу, которая формируется вокруг детей.

Обстоятельства нападения и его возможные мотивы устанавливаются.

Для заголовка с большей интригой: «Трагедия в словацкой школе: 13-летнего ученика подозревают в убийстве учительницы».