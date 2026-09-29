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В гараж — через стену: полиция раскрыла необычную кражу в Дарзциемсе 0 119

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Задержание вора

Иллюстративное фото. ChatGPT

В Риге полиция задержала мужчину, которого подозревают в краже из гаража в районе Дарзциемс. Злоумышленник, по данным следствия, проник внутрь через заднюю стену и вынес велосипед, зимние шины с дисками, оборудование для дым-машины и другие вещи.

Как сообщает Государственная полиция, уголовный процесс был начат 19 сентября в Восточном управлении Рижского регионального управления полиции.

В гараж проникли через заднюю стену

Следствие установило, что кража произошла в ночь с 18 на 19 сентября. По данным полиции, злоумышленник попал в гараж через его заднюю стену.

Из помещения пропали различные вещи, в том числе велосипед, объективы для проектора, комплект дым-машины, зимние шины с дисками, а также другое имущество.

В ходе расследования полицейские установили адрес проживания предполагаемого вора. Вместе с сотрудниками Батальона специальных задач Главного управления полиции порядка правоохранители проникли в квартиру.

Там были обнаружены вещи, которые, по данным полиции, ранее похитили из гаража.

Подозреваемого задержали

19 сентября полиция задержала мужчину 1985 года рождения. Как отмечают правоохранители, ранее он уже был судим.

21 сентября мужчине избрали меру пресечения — передачу под надзор полиции.

Грозит до пяти лет лишения свободы

Уголовный процесс квалифицирован по части третьей статьи 175 Уголовного закона Латвии — кража с проникновением в жилище или другое помещение.

За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, краткосрочного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или штрафа. Также возможна конфискация имущества.

Кроме того, дело квалифицировано по части первой статьи 185 Уголовного закона — умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Максимальное наказание по этой статье составляет до двух лет лишения свободы. Также предусмотрены другие виды наказания, включая пробационный надзор, общественные работы или штраф.

Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.

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#полиция #Латвия #преступность #кража #воровство #наказание
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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