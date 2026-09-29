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В США освободили мужчину, который 40 лет ждал смертной казни 0 92

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: электрический стул
ФОТО: pixabay

Суд в американском штате Юта распорядился освободить под залог 71-летнего Дугласа Стюарта Картера, который с 1985 года ждал своей смертной казни, сообщает CBS News.

Картер был приговорен к смертной казни по обвинению в убийстве Евы Олесен, совершенном в том же году во время ограбления. Вещественных доказательств, напрямую связывавших его с местом преступления, не было, а два ключевых свидетеля позднее отказались от своих показаний. Мужчина настаивал на своей невиновности и утверждал, что признание было получено под давлением полиции.

22 сентября специалисты по требованию Верховного суда штата, указавшего на «многочисленные случаи умышленных противоправных действий», провели еще один анализ ДНК крови, обнаруженной на дверной ручке, и генетического материала с рукоятки ножа, которым была ранена Олесен. Исследование исключило совпадение этих образцов с ДНК Картера.

Судья обязал Картера носить GPS-браслет и избегать контактов с семьей убитой.

«Его освобождают с 41 годом травмы, полученной под влиянием государства», — сказал про освобождение Картера его адвокат.

Адвокат Картера Нил Гамильтон ранее указывали на другого возможного подозреваемого — мужа погибшей Орлу Олесена. По их версии, следователь скрыл материалы, которые могли указывать на его причастность. Сам Олесен скончался в 2009 году.

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#смертная казнь #адвокат #судебный процесс
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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