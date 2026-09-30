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Автомобиль столкнулся с лосем под Айзкраукле: пострадали двое детей и взрослые 0 396

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Автомобиль Volkswagen столкнулся с лосем

Иллюстративное фото, ChatGPT

В Айзкраукльском крае автомобиль Volkswagen столкнулся с лосем и после удара съехал с дороги. Пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних детей. Всех доставили в медицинское учреждение.

Как сообщили в Государственной полиции, авария произошла во вторник вечером, около 21.00, на дороге Айзкраукле — Екабпилс в Стабурагской волости.

За рулем Volkswagen находился мужчина 1987 года рождения. Автомобиль столкнулся с вышедшим на дорогу лосем, после чего оказался за пределами проезжей части.

В результате ДТП пострадали водитель и трое пассажиров — женщина 1989 года рождения и двое детей.

По данным Государственной пожарно-спасательной службы, после аварии автомобиль находился в кювете, а сбитый лось — посреди дороги.

Трое находившихся в машине людей смогли выбраться самостоятельно. Еще одного пострадавшего спасатели извлекли из автомобиля совместно с сотрудниками Службы неотложной медицинской помощи.

После завершения спасательных работ проезжая часть была приведена в порядок.

Полиция начала уголовный процесс для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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#ДТП #спасатели #уголовный процесс #лось #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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