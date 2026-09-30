В беседе с незнакомыми людьми по телефону якобы не рекомендуется произносить слова «да», «согласен», «подтверждаю», поскольку их вроде бы могут записать, а потом ваш голос, произнесший эти слова, может быть использован в контексте, который будет явно не в вашу пользу. Правда ли это и сталкивалась ли полиция с подобными ситуациями?

Представитель Государственной полиции ЛР Элина ПРИЕДИТЕ рассказывает читателям портала bb.lv:

— Не стоит сосредотачиваться на том, чтобы случайно не произнести какое-то конкретное слово. Нет оснований считать, что простого ответа «да» во время телефонного разговора будет достаточно для того, чтобы мошенник смог авторизовать платеж или снять деньги с банковского счета.

Но осторожность во время телефонных разговоров действительно необходима. Сегодня существуют технологии ИИ, позволяющие имитировать человеческий голос. Поэтому проблема не в каких-то конкретных словах; гораздо важнее как можно скорее прервать подозрительный разговор и не подтверждать финансовые операции, которые вы сами не инициировали. Если звонит незнакомый человек и начинает задавать вопросы, цель которых вам непонятна, разговор лучше прекратить.

Особенную осторожность нужно проявлять, если вам звонит кто-то из родственников или друзей и просит срочно перевести деньги. Нельзя полагаться только на голос — необходимо перезвонить этому человеку по известному вам номеру или связаться с ним через другой привычный канал связи.

И самое главное — не надо доверять звонящему только потому, что он говорит убедительно или его голос кажется вам знакомым. Прежде чем действовать, любую информацию нужно перепроверить самостоятельно.

Как сообщал bb.lv, в латвийской полиции объяснили, почему надо насторожиться, когда мошенники звонят по телефону и молчат.

Для справки: только в августе Государственная полиция зарегистрировала 90 случаев, связанных с телефонным мошенничеством, причем в 30 случаях завладеть деньгами жертв преступникам все-таки удалось. Общая сумма составила 443 762 евро. Больше всего пострадавших было в Рижском районе (21 человек) — у них выманили в общей сложности 362 424 евро.