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Драка пилотов подняла в воздух истребители: что произошло на рейсе Дубай — Тель-Авив 2 1521

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Драка пилотов

ChatGPT

Необычная чрезвычайная ситуация произошла утром 30 сентября на борту самолета Flydubai, выполнявшего рейс FZ1073 из Дубая в Тель-Авив. Во время полета лайнер сначала передал общий аварийный код 7700, а спустя несколько минут — код 7500, означающий возможный угон или незаконное вмешательство.

Сигнал восприняли всерьез. Израильские ВВС подняли в воздух истребители, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел консультации по ситуации. Самолет изменил маршрут и в итоге благополучно приземлился в Табуке на северо-западе Саудовской Аравии. Flydubai подтвердила, что все пассажиры находятся в безопасности.

Однако вскоре выяснилась неожиданная причина тревоги. Израильский чиновник сообщил Reuters, что между пилотами произошла физическая стычка в кабине, после которой и были переданы аварийные сигналы. Пока не установлено, был ли код 7500 включен кем-то из пилотов намеренно.

Журналист Халель Битон Розен написал в соцсети X, что один из пилотов якобы попытался свести счеты с жизнью и направил самолет вниз: лайнер, по его утверждению, начал резкое снижение примерно с 30 тысяч до 15 тысяч футов. Второй пилот, согласно этой версии, вмешался и вступил с коллегой в борьбу, предотвратив возможную катастрофу. Официального подтверждения этой версии пока нет.

Драматические подробности сообщила и одна из пассажирок рейса. В интервью израильскому телеканалу Channel 15 она рассказала, что находившиеся в салоне люди услышали крики, а после открытия двери кабины увидели кровь. По словам женщины, один из пилотов был ранен ножом, а находившиеся на борту израильтяне помогли обезвредить нападавшего.

Пассажирка призналась, что в какой-то момент люди опасались, что самолет потерпит катастрофу. Однако сообщения о применении ножа также пока не получили независимого или официального подтверждения.

Благополучно завершить полет, как сообщается, помогло еще одно обстоятельство: среди пассажиров находились другие пилоты, летевшие в командировку. По имеющейся информации, они смогли помочь экипажу при выполнении аварийной посадки.

После приземления двух пилотов вывели из самолета. Для пассажиров планируется организовать отдельный рейс, который доставит их в Израиль.

Офис израильского премьера официально заявил, что произошедшее не было угоном самолета. Flydubai сообщила лишь об «инциденте» и заявила, что сотрудничает с властями. Причины конфликта пилотов официально пока не названы.

Израильское издание также опубликовало первую фотографию с борта после происшествия. На ней виден пассажир, на одежде которого заметны следы крови.

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Фото: mako.co.il

Необычное происшествие вызвало масштабную реакцию служб безопасности сразу нескольких стран. Первоначальный тревожный сигнал заставил власти рассматривать наиболее серьезные сценарии, однако впоследствии версия об угоне самолета была исключена. Точные причины конфликта в кабине и последовательность произошедшего еще предстоит установить.

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#авиация #безопасность #пассажиры
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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