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Главного акционера Novaturas задержали в Турции по делу о наркотиках и проституции 0 56

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Арест

ChatGPT

Главный акционер одного из крупнейших туроператоров стран Балтии Novaturas Нешет Кочкар задержан в Турции в рамках масштабного расследования, связанного с наркотиками и организацией проституции.

Как сообщают турецкие СМИ, операция была проведена 29 сентября в провинции Анталья по распоряжению прокуратуры Серика. Правоохранители одновременно провели обыски по 35 адресам и на двух судах. В результате были задержаны 18 человек, еще двоих разыскивают.

Среди задержанных оказался известный турецкий бизнесмен Нешет Кочкар — владелец Anex Tour и Selectum Hotels, а также крупнейший акционер литовской туристической компании Novaturas.

В деле фигурируют представители туристического, гостиничного, автомобильного и строительного бизнеса, а также бывшие чиновники муниципалитета Антальи.

По данным турецких СМИ, следствие проверяет заявления о возможном употреблении и распространении наркотиков, а также организации проституции в гостиницах и на яхтах. У задержанных планируется взять образцы крови, мочи и волос для проведения экспертиз.

При этом речь пока идет о подозрениях в рамках продолжающегося расследования — вина Кочкара или других задержанных судом не установлена.

Novaturas работает на туристическом рынке Литвы, Латвии и Эстонии.

Среди задержанных — владельцы отелей и бывший чиновник

Вместе с Нешетом Кочкаром в поле зрения турецких правоохранительных органов оказались представители крупного бизнеса и туристической отрасли. По сообщениям СМИ, среди задержанных — владельцы и руководители гостиничных компаний, представители автомобильного бизнеса, а также бывший заместитель генерального секретаря муниципалитета Антальи Серкан Темучин.

В частности, турецкие СМИ называют владельца отелей Miarosa Вахита Петека, одного из совладельцев Su Otel и представителей компании Hastalya, занимающейся продажей автомобилей Mercedes-Benz.

Следственные действия проводились в том числе в Selectum Luxury Resort, связанном с бизнесом Кочкара, и Su Otel.

По версии следствия, которую приводят турецкие СМИ, правоохранители проверяют информацию о возможной организации в гостиницах закрытых вечеринок с участием состоятельных гостей, на которых могли употребляться наркотики и оказываться сексуальные услуги.

Отдельное направление расследования касается частных яхт. Следователи предполагают, что некоторые суда могли использоваться для доставки запрещенных веществ и организации встреч с привлечением женщин, занимавшихся проституцией. В рамках операции полиция провела обыски на двух судах.

Все 18 задержанных были направлены на судебно-медицинскую экспертизу. У них должны взять образцы крови, мочи и волос для проверки на наличие следов наркотических веществ.

Еще двух подозреваемых правоохранительные органы разыскивают.

При этом расследование продолжается, а изложенные обстоятельства являются версией следствия и сообщениями турецких СМИ. Судебных решений, устанавливающих виновность задержанных, на данный момент нет.

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#туризм #Турция #бизнес #задержание #наркотики
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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