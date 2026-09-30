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Главный акционер одного из крупнейших туроператоров стран Балтии Novaturas Нешет Кочкар задержан в Турции в рамках масштабного расследования, связанного с наркотиками и организацией проституции.
Как сообщают турецкие СМИ, операция была проведена 29 сентября в провинции Анталья по распоряжению прокуратуры Серика. Правоохранители одновременно провели обыски по 35 адресам и на двух судах. В результате были задержаны 18 человек, еще двоих разыскивают.
Среди задержанных оказался известный турецкий бизнесмен Нешет Кочкар — владелец Anex Tour и Selectum Hotels, а также крупнейший акционер литовской туристической компании Novaturas.
В деле фигурируют представители туристического, гостиничного, автомобильного и строительного бизнеса, а также бывшие чиновники муниципалитета Антальи.
По данным турецких СМИ, следствие проверяет заявления о возможном употреблении и распространении наркотиков, а также организации проституции в гостиницах и на яхтах. У задержанных планируется взять образцы крови, мочи и волос для проведения экспертиз.
При этом речь пока идет о подозрениях в рамках продолжающегося расследования — вина Кочкара или других задержанных судом не установлена.
Novaturas работает на туристическом рынке Литвы, Латвии и Эстонии.
Среди задержанных — владельцы отелей и бывший чиновник
Вместе с Нешетом Кочкаром в поле зрения турецких правоохранительных органов оказались представители крупного бизнеса и туристической отрасли. По сообщениям СМИ, среди задержанных — владельцы и руководители гостиничных компаний, представители автомобильного бизнеса, а также бывший заместитель генерального секретаря муниципалитета Антальи Серкан Темучин.
В частности, турецкие СМИ называют владельца отелей Miarosa Вахита Петека, одного из совладельцев Su Otel и представителей компании Hastalya, занимающейся продажей автомобилей Mercedes-Benz.
Следственные действия проводились в том числе в Selectum Luxury Resort, связанном с бизнесом Кочкара, и Su Otel.
По версии следствия, которую приводят турецкие СМИ, правоохранители проверяют информацию о возможной организации в гостиницах закрытых вечеринок с участием состоятельных гостей, на которых могли употребляться наркотики и оказываться сексуальные услуги.
Отдельное направление расследования касается частных яхт. Следователи предполагают, что некоторые суда могли использоваться для доставки запрещенных веществ и организации встреч с привлечением женщин, занимавшихся проституцией. В рамках операции полиция провела обыски на двух судах.
Все 18 задержанных были направлены на судебно-медицинскую экспертизу. У них должны взять образцы крови, мочи и волос для проверки на наличие следов наркотических веществ.
Еще двух подозреваемых правоохранительные органы разыскивают.
При этом расследование продолжается, а изложенные обстоятельства являются версией следствия и сообщениями турецких СМИ. Судебных решений, устанавливающих виновность задержанных, на данный момент нет.
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