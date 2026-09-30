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Лобовое столкновение под Елгавой: есть погибший, дорога полностью перекрыта 0 598

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: скорая помощь
ФОТО: LETA

Утром в среду на дороге Елгава — Далбе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. Один человек погиб, еще двое получили травмы, движение на участке дороги временно перекрыто.

На дороге Елгава — Далбе утром произошло смертельное ДТП, из-за которого движение на участке временно закрыли.

По данным Latvijas valsts ceļi, авария произошла недалеко от поворота на Цену.

Как сообщили в Государственной полиции, столкновение произошло незадолго до 9:00. По предварительной информации, микроавтобус, двигавшийся со стороны Елгавы, пытался избежать столкновения с автомобилем, который резко затормозил впереди.

Во время этого маневра микроавтобус выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Škoda, следовавшим в сторону Елгавы.

После удара одно из транспортных средств перевернулось на бок.

В результате аварии погиб один из находившихся в легковом автомобиле Škoda. Еще один пассажир этого автомобиля, а также водитель микроавтобуса получили травмы и были доставлены в больницу.

Из-за тяжести последствий движение на дороге было полностью перекрыто. Водителям следует учитывать ограничения и по возможности выбирать альтернативные маршруты.

Причины и все обстоятельства происшествия выясняет Государственная полиция.

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#Латвия #ДТП #травмы
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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