Утром в среду на дороге Елгава — Далбе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. Один человек погиб, еще двое получили травмы, движение на участке дороги временно перекрыто.
На дороге Елгава — Далбе утром произошло смертельное ДТП, из-за которого движение на участке временно закрыли.
По данным Latvijas valsts ceļi, авария произошла недалеко от поворота на Цену.
Как сообщили в Государственной полиции, столкновение произошло незадолго до 9:00. По предварительной информации, микроавтобус, двигавшийся со стороны Елгавы, пытался избежать столкновения с автомобилем, который резко затормозил впереди.
Во время этого маневра микроавтобус выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Škoda, следовавшим в сторону Елгавы.
После удара одно из транспортных средств перевернулось на бок.
В результате аварии погиб один из находившихся в легковом автомобиле Škoda. Еще один пассажир этого автомобиля, а также водитель микроавтобуса получили травмы и были доставлены в больницу.
Из-за тяжести последствий движение на дороге было полностью перекрыто. Водителям следует учитывать ограничения и по возможности выбирать альтернативные маршруты.
Причины и все обстоятельства происшествия выясняет Государственная полиция.
‼️Satiksmes negadījums uz a/c Jelgava–Dalbe (P100, 9km), Jelgavas novadā. Satiksme negadījuma vietā bloķēta, informē @ugunsdzeseji. pic.twitter.com/3tq4zBz6OG— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) September 30, 2026
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