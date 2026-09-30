Автомобиль загорелся всего через несколько минут после выезда из автосервиса в рижском микрорайоне Дарзциемс. Причина возгорания пока неизвестна, а пережитый стресс оказался настолько сильным, что владелице несколько раз потребовалась помощь медиков.

Утром в среду в рижском микрорайоне Дарзциемс во время движения загорелся легковой автомобиль. Женщина, находившаяся за рулем, успела выбраться из машины, однако спасти транспортное средство не удалось. Об этом сообщает передача Degpunktā на TV3.

По словам очевидцев, в начале рабочего дня на улице Дарзциема были слышны крики женщины, которая беспомощно наблюдала, как огонь стремительно охватывает автомобиль. По мере распространения пламени раздавались хлопки и взрывы.

Очевидцы попытались потушить пожар еще до прибытия спасателей. Об этом свидетельствовали несколько использованных огнетушителей, оставшихся рядом с машиной. Однако огонь распространялся настолько быстро, что справиться с ним своими силами не удалось.

Как рассказал командир отделения 8-й части Рижского регионального управления ГПСС Артур Калниньш, пожарные без труда добрались до места происшествия, несмотря на перекрытое движение.

«Женщина ехала домой из автосервиса и запаниковала, когда машина начала гореть. Она не могла поверить, что все произошло так быстро. Насколько я понял, автомобиль загорелся прямо во время движения», — рассказал Калниньш.

Незадолго до происшествия автомобиль находился в автосервисе, где ему заменили моторное масло. Пока неизвестно, связано ли возгорание с проведенными работами или причиной стала другая техническая неисправность. Ответ на этот вопрос предстоит установить в ходе проверки.

Из-за пережитого потрясения женщине несколько раз оказывали медицинскую помощь прямо на месте происшествия. Несмотря на сильный стресс, госпитализация ей не понадобилась.

После ликвидации пожара к работе приступили сотрудники Государственной полиции, которым предстоит установить причины возгорания автомобиля.

Подобные случаи происходят нечасто, однако они показывают, насколько быстро даже небольшая неисправность может привести к полной потере автомобиля. Окончательные выводы о причинах пожара будут сделаны после проверки.