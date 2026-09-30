Самолет Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии после чрезвычайного происшествия в кабине пилотов.

По рассказам пассажиров и сообщениям израильских СМИ, второй пилот напал с ножом на командира воздушного судна. В происходящее вмешались находившиеся на борту пассажиры и пилоты, летевшие не в составе экипажа. При этом окончательные выводы о мотивах нападавшего официально пока не сделаны.

Как сообщает нидерландская NOS со ссылкой на очевидцев и израильские СМИ, примерно через два с половиной часа после вылета рейс FZ1073 подал над Саудовской Аравией сигнал общей аварийной ситуации. Спустя семь минут был передан код 7500, означающий незаконное вмешательство в управление самолетом. Эти данные подтверждает Flightradar24. Flydubai официально сообщила, что на борту произошел инцидент, самолет благополучно приземлился в Табуке, а все пассажиры находятся в безопасности.

Крики, кровь и резкое снижение

По свидетельствам пассажиров, второй пилот несколько раз ударил ножом командира, после чего в кабине развернулась борьба. Самолет начал резко терять высоту. Очевидцы рассказывали о криках и панике в салоне, а после открытия двери кабины увидели кровь.

По данным Reuters, израильские официальные лица рассматривают версию попытки теракта, однако обстоятельства и мотив произошедшего продолжают расследоваться. В СМИ появились и другие версии, поэтому на данном этапе утверждать, что это была именно террористическая атака, преждевременно.

На помощь пришли пилоты-пассажиры

Необычным образом ситуацию удалось взять под контроль благодаря людям, случайно оказавшимся на борту. По рассказам очевидцев, среди пассажиров находились несколько профессиональных пилотов, которые летели как обычные пассажиры.

После того как дверь кабины открылась, нападавшего удалось обезвредить. Двое пилотов, находившихся среди пассажиров, затем взяли управление самолетом на себя. Свидетельства о том, что после нападения самолетом управляли пилоты, путешествовавшие в качестве пассажиров, приводят также AFP и другие СМИ.

Раненому командиру тем временем оказывали первую помощь. По информации NOS, среди пассажиров оказался стоматолог, который помог пострадавшему до посадки.

Израиль поднял истребители

Ситуация вызвала масштабную тревогу. После передачи кода 7500 Израиль поднял в воздух военные самолеты, пока власти выясняли, что происходит с рейсом.

В итоге Boeing 737 MAX направился не в Израиль, а в расположенный на северо-западе Саудовской Аравии Табук.

Саудовская сторона сообщила, что аэропорт получил запрос на экстренную посадку в 8:44 утра. Самолет благополучно приземлился в 9:45. Командир и второй пилот получили травмы и были доставлены в больницу, пассажирам оказали необходимую помощь в терминале. Расследование продолжается.

Версию теракта еще предстоит подтвердить

Израильские источники сообщают, что произошедшее рассматривается как возможная попытка террористической атаки и что один из пилотов мог намереваться разбить самолет. Однако эти сведения пока относятся к версии следствия, а не к окончательно установленным обстоятельствам. Flydubai в своем официальном сообщении ограничилась подтверждением «инцидента» и безопасной посадки, не называя его причины.

Главное на данный момент известно точно: рейс FZ1073 благополучно приземлился в Саудовской Аравии, пассажиры находятся в безопасности, а оба пилота были госпитализированы. Что именно стало причиной нападения в кабине и было ли произошедшее попыткой теракта, должны установить следственные органы.