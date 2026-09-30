Государственная полиция Латвии временно прекратила использовать программу для извлечения данных из мобильных устройств после публикации международного расследования о возможных связях разработчика с Россией. Теперь правоохранители оценивают, представляет ли программное обеспечение угрозу безопасности.

Государственная полиция Латвии приостановила использование программного обеспечения Oxygen Forensics, которое применялось для извлечения и анализа данных с мобильных телефонов и других электронных устройств. Решение принято после публикации международного журналистского расследования, поставившего под сомнение структуру собственности компании-разработчика. Об этом сообщают Новости ТВ3.

Поводом для проверки стало расследование Politico, в котором утверждается, что американская компания Oxygen Forensics скрывала факт контроля со стороны граждан России, а разработка программного обеспечения велась в России. По данным издания, на прошлой неделе в США был задержан руководитель компании, а в лондонском аэропорту Хитроу — один из ее основателей и технический директор, гражданин России Олег Давыдов.

Как выяснилось, программное обеспечение закупили правоохранительные органы нескольких европейских стран, включая Латвию. Причем латвийская полиция приобрела его совсем недавно — в этом месяце.

В Государственной полиции подтвердили, что программа действительно использовалась для получения и анализа электронных доказательств. При этом в ведомстве подчеркнули, что она работала в изолированной среде.

«Сотрудники Главного управления криминальной полиции используют это программное обеспечение по его прямому назначению — для получения и анализа электронных доказательств. Оно применяется на отдельном автономном компьютере, который не подключен к общей сети учреждения и не содержит других данных», — сообщила руководитель отдела общественных отношений Государственной полиции Симона Гравите.

По информации полиции, до настоящего времени признаков, свидетельствующих о компрометации данных или угрозе безопасности, обнаружено не было. Однако после появления новых сведений использование программы временно прекращено, а дальнейшая работа с ней будет зависеть от результатов оценки и рекомендаций компетентных органов.

Вместе с тем специалисты по кибербезопасности призывают не исключать потенциальные риски. Исследователь технологий Элвис Страздиньш отметил, что вопросы вызывает не только сам компьютер с установленной программой, но и устройства, которые подключались к нему для извлечения информации.

«Даже если компьютер не был подключен к интернету, существуют и другие способы передачи данных. Например, через электрический кабель или иные технические методы. Поэтому полностью исключать риски нельзя», — пояснил эксперт.

Дополнительные вопросы вызвала и информация о том, что владельцы Oxygen Forensics, по данным расследования, также контролировали российскую компанию MKO Systems, поставлявшую аналогичные технологии Федеральной службе безопасности России и МВД России.

Пока признаков утечки данных или компрометации цифровых доказательств не выявлено, однако дальнейшая судьба программного обеспечения будет зависеть от результатов проверки и выводов профильных органов.