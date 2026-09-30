Масштабный пожар на складе в рижском районе Саркандаугава потребовал почти 12 часов работы десятков спасателей. Во время тушения травмы получили трое пожарных, а причины возгорания еще предстоит установить.

В понедельник на улице Аптиекас в рижском районе Саркандаугава произошел крупный пожар в многоэтажном складском здании. Из-за сильного задымления, большого количества хранившихся вещей и сложной планировки здания ликвидация возгорания заняла почти 12 часов. Об этом сообщает передача Degpunktā на TV3.

Огонь охватил первый и второй этажи склада общей площадью около 1000 квадратных метров. Для борьбы с пожаром были привлечены восемь автоцистерн и около 40 сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы из нескольких подразделений Риги.

По словам командира отделения 7-й Рижской части ГПСС Гунара Плакошса, пожары на складах считаются одними из самых сложных.

«На складах пожары всегда довольно сложные. Никогда нельзя точно знать расположение помещений, кроме того, там может находиться большое количество вещей, поэтому трудно обнаружить очаг возгорания», — отметил он.

Во время тушения пострадали трое спасателей. Двое получили ушибы, однако после осмотра медиками смогли продолжить работу. Еще одного пожарного доставили в больницу с травмой пальца. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

По предварительной информации полиции, возгорание началось в помещении, где проводились работы по резке металла. Однако окончательные причины пожара пока не установлены, расследование продолжается.

Владелец здания сообщил, что загорелись помещения, которые арендовала одна из компаний.

После завершения тушения ГПСС намерена провести дополнительную проверку объекта. Как выяснилось, склад не был оборудован системой дымоудаления, соответствующей требованиям пожарной безопасности. Спасатели оценят соблюдение норм и при необходимости примут дальнейшие меры.

Пожары на крупных складах остаются одними из самых сложных для спасателей из-за большой площади, высокой пожарной нагрузки и трудностей с поиском очага возгорания.