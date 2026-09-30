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Прятался и заметал следы: подозреваемого в убийстве из Латвии нашли в Шяуляе 0 196

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Литве задержан разыскиваемый участник организованной преступной группы, которого подозревают в причастности к убийству мужчины

Кадр из видео

В Литве задержан разыскиваемый участник организованной преступной группы, которого подозревают в причастности к убийству мужчины, совершенному в августе прошлого года. По данным полиции, подозреваемый знал, что его разыскивают, и использовал различные методы конспирации, чтобы скрыть свое местонахождение.

Как сообщает Государственная полиция Латвии, выйти на след разыскиваемого удалось сотрудникам 1-го отдела Управления по борьбе с тяжкими и серийными преступлениями Главного управления криминальной полиции. В расследовании использовались механизмы международного сотрудничества, оперативные мероприятия и следственные действия.

В отношении подозреваемого был получен Европейский ордер на арест. Благодаря сотрудничеству Государственной полиции Латвии, Eurojust, сотрудников криминальной полиции Шяуляя и Клайпеды, а также литовского антитеррористического подразделения ARAS удалось установить точное местонахождение мужчины 1976 года рождения. 18 сентября его задержали в Шяуляе.

В тот же день по месту фактического проживания подозреваемого был проведен санкционированный обыск. В ходе него правоохранители изъяли несколько технических устройств, которые могут иметь доказательственное значение для уголовного процесса.

Суд в Литве избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ближайшее время мужчина будет передан Государственной полиции Латвии для проведения дальнейших процессуальных действий.

Видео: Valsts policija

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#полиция #Литва #Латвия #судебный процесс #задержание #преступления
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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