В Литве задержан разыскиваемый участник организованной преступной группы, которого подозревают в причастности к убийству мужчины, совершенному в августе прошлого года. По данным полиции, подозреваемый знал, что его разыскивают, и использовал различные методы конспирации, чтобы скрыть свое местонахождение.

Как сообщает Государственная полиция Латвии, выйти на след разыскиваемого удалось сотрудникам 1-го отдела Управления по борьбе с тяжкими и серийными преступлениями Главного управления криминальной полиции. В расследовании использовались механизмы международного сотрудничества, оперативные мероприятия и следственные действия.

В отношении подозреваемого был получен Европейский ордер на арест. Благодаря сотрудничеству Государственной полиции Латвии, Eurojust, сотрудников криминальной полиции Шяуляя и Клайпеды, а также литовского антитеррористического подразделения ARAS удалось установить точное местонахождение мужчины 1976 года рождения. 18 сентября его задержали в Шяуляе.

В тот же день по месту фактического проживания подозреваемого был проведен санкционированный обыск. В ходе него правоохранители изъяли несколько технических устройств, которые могут иметь доказательственное значение для уголовного процесса.

Суд в Литве избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ближайшее время мужчина будет передан Государственной полиции Латвии для проведения дальнейших процессуальных действий.

Видео: Valsts policija