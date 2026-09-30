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Стало известно, кто виноват в смерти сотрудницы Восточной больницы, зажатой дверями 0 325

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.09.2026
LETA
Изображение к статье: коридор больницы

Причиной несчастного случая в Рижской Восточной клинической университетской больнице (РВКУБ), когда сотрудница больницы была насмерть зажата в дверях, стали не принятые меры по охране труда, заключила Государственная трудовая инспекция (ГТИ).

Как сообщили в ГТИ, по завершении расследования несчастного случая экспертиза установила, что двери не были в достаточной мере оснащены датчиками безопасности. Их следовало установить так, чтобы при нахождении человека в опасной зоне двери останавливались или начинали двигаться в обратном направлении. Расположение датчиков не гарантировало, что двери не зажмут человека. Двери эксплуатировались несколько лет.

В ГТИ пояснили, что любое соприкосновение дверей с пользователем или работником недопустимо. Чтобы этого не произошло, работодатель должен принять конкретные меры, которые позволили бы избежать несчастного случая и безопасно пользоваться дверями. В ходе расследования было установлено, что эти меры не были приняты.

Нормативные акты обязывают работодателя оснащать движущиеся части устройствами безопасности, которые защищали бы работника от попадания в опасную зону или останавливали бы движущиеся части. Инспекция также указала, что существуют правила, определяющие, как должны быть оборудованы такие двери.

На вопрос о возможной ответственности производителя в ГТИ ответили, что у пользователя дверей, в данном случае больницы, есть ряд обязанностей. По мнению инспекции, нельзя говорить об ответственности производителя, если датчики были размещены неправильно или в недостаточном количестве.

Все материалы расследования ГТИ передаст Государственной полиции, которая будет использовать их в рамках начатого по этому происшествию уголовного процесса.

Параллельно в отношении работодателя начато дело об административном нарушении за отсутствие мер по охране труда. В ГТИ пояснили, что за это нарушение предусмотрено административное наказание - денежный штраф.

ГТИ также приняла решение провести профилактические проверки в других лечебных учреждения.

Как сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Восточной больницы Линета Микша, больница не может раскрыть, были ли выплачены какие-то компенсации родственникам погибшей сотрудницы. Микша также сказала, что больница не получила акт ГТИ и материалы дела, поэтому в настоящее время не может комментировать выводы инспекции.

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#безопасность #уголовный процесс #охрана труда
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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