Государственная полиция задержала двух молодых мужчин по подозрению в похищении и жестоком избиении жителя Бауски. По версии следствия, потерпевшего удерживали в квартире, затем вывезли в лес, где снова избили и оставили одного.

Государственная полиция завершила первый этап расследования уголовного дела о похищении человека, совершенном в Бауске летом этого года. По подозрению в преступлении задержаны двое мужчин 2001 и 2007 годов рождения.

По данным следствия, преступление произошло в ночь на 26 июня. Причиной конфликта, как предполагают правоохранители, стал имущественный спор.

Следователи установили, что несколько человек силой схватили мужчину 2002 года рождения и против его воли доставили его в одну из квартир в Бауске. Там потерпевшего в течение нескольких часов удерживали и жестоко избивали, нанося удары руками, ногами и различными предметами.

Затем, по версии полиции, мужчине связали руки, надели на голову мешок, поместили в багажник автомобиля и вывезли в лесной массив в Баускском крае.

В лесу потерпевшего снова избили, после чего оставили одного.

Речь идет об одном из наиболее тяжких преступлений против свободы личности, предусмотренных Уголовным законом Латвии. За похищение человека, совершенное организованной группой, может грозить до 12 лет лишения свободы.

В ходе расследования сотрудники полиции установили личности предполагаемых участников преступления. 23 сентября оба подозреваемых были задержаны.

Во время санкционированных обысков по местам их жительства полицейские также обнаружили вещества, предположительно являющиеся наркотическими. Изъятое направлено на экспертизу.

На следующий день суд избрал обоим задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело возбуждено по части третьей статьи 153 Уголовного закона — похищение человека, совершенное организованной группой. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до двенадцати лет с возможной конфискацией имущества, а также пробационный надзор.

По данным Государственной полиции, оба задержанных уже ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов из-за правонарушений, совершенных в состоянии опьянения.

Расследование уголовного дела продолжается. Полиция напоминает, что в соответствии с законом каждый человек считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном порядке.