В Даугавпилсе камеры видеонаблюдения помогли предотвратить возможную аварию с участием нетрезвого водителя. Мужчина с 2,2 промилле алкоголя успел выехать на тротуар, однако был остановлен полицией до того, как кто-либо пострадал.

В Даугавпилсе сотрудники муниципальной полиции задержали водителя, который, по данным проверки, находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Нарушителя заметили благодаря городской системе видеонаблюдения. Об этом сообщает передача Degpunktā на TV3.

Камеры зафиксировали, как мужчина с трудом передвигался, после чего сел за руль автомобиля и начал движение. Его манера вождения сразу вызвала подозрения у правоохранителей.

Во время поездки водитель заехал на тротуар возле торгового парка Solo. К счастью, в этот момент на его пути не оказалось пешеходов, поэтому никто не пострадал.

Как рассказал представитель муниципальной полиции Даугавпилса Андрис Дунскис, ближайший экипаж оперативно выехал к месту происшествия и остановил автомобиль.

«Во время выяснения обстоятельств сотрудники почувствовали от водителя сильный запах алкоголя. После этого были вызваны коллеги из Государственной полиции, которые продолжили необходимые процессуальные действия», — сообщил Дунскис.

Проверка, проведенная Государственной полицией, подтвердила подозрения. По словам представителя полиции Юлии Юране, алкотестер показал 2,2 промилле.

«Сотрудники Государственной полиции установили, что житель Эстонской Республики управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения — 2,2 промилле», — сообщила она.

Во время общения с полицейскими мужчина не сопротивлялся и выполнял все требования сотрудников.

По факту произошедшего Государственная полиция возбудила уголовный процесс. В муниципальной полиции вновь напомнили, что управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения запрещено и представляет серьезную угрозу для всех участников дорожного движения.

Благодаря своевременной реакции операторов камер и полиции в этот раз удалось избежать возможных тяжелых последствий.