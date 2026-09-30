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Водитель Audi перепутал дорогу с трамвайными путями: движение в Риге пришлось останавливать 1 1099

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: дтп
ФОТО: скриншот видео TV3

Необычный инцидент произошел в Латгальском предместье Риги: водитель Audi оказался на трамвайных путях, где застрял из-за дорожных работ. Пока автомобиль освобождали, движение трамваев на улице Маза Краста было прервано примерно на 20 минут.

В понедельник днем на улице Маза Краста в Риге водитель Audi по ошибке выехал на трамвайные пути и не смог самостоятельно вернуться на проезжую часть. Из-за этого движение трамваев оказалось остановлено примерно на 20 минут. Об этом сообщает передача Degpunktā на TV3.

Инцидент произошел на участке, где сейчас ведутся ремонтные работы. Автомобиль оказался на рельсах и застрял, а позади него быстро образовалась очередь из трамваев. Освобождать пути пришлось сотрудникам аварийной службы Rīgas satiksme.

Рабочие, которые трудились на объекте, признались, что были удивлены случившимся.

«Вчера здесь раскопали, вчера же он и заехал. Такое случается нечасто. Но такие вот бывают водители!» — рассказали они.

По предварительной информации, водитель свернул направо в неположенном месте и вместо проезжей части продолжил движение по трамвайным путям. Хотя возможность вернуться на дорогу у него была, одну из таких точек он пропустил и продолжил ехать в сторону улицы Варшавас, пока не оказался на ремонтируемом участке.

По правилам дорожного движения автомобили могут использовать трамвайные пути только при определенных условиях: если рельсы находятся на одном уровне с проезжей частью, движение осуществляется в попутном направлении, это не запрещено дорожными знаками или разметкой и не создает помех трамваям. В данном случае эти условия соблюдены не были.

Не исключено, что водитель плохо ориентировался в городе или растерялся из-за измененной схемы движения, однако официальной информации о причинах его действий нет.

Инцидент обошелся без повреждения трамвайной инфраструктуры, поэтому вмешательство полиции не потребовалось. После того как автомобиль убрали с путей, движение общественного транспорта было восстановлено.

Даже одна машина, оказавшаяся на трамвайных путях, может на время нарушить работу общественного транспорта и задержать десятки пассажиров.

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#Рига #трамваи #дорожное движение #общественный транспорт
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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