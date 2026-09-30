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Запись с видеорегистратора опровергла версию водителя после ДТП на Бривибас гатве в Риге 0 569

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: дтп
ФОТО: скриншот видео TV3

Новые кадры с видеорегистратора пролили свет на обстоятельства аварии с участием трех транспортных средств на Бривибас гатве в Риге. Видео показывает, что непосредственно перед столкновением автомобиль Volkswagen не тормозил, а начал ускоряться.

Появившаяся запись с видеорегистратора изменила представление о ДТП, которое произошло на Бривибас гатве в Риге. Если ранее водитель электромобиля Volkswagen утверждал, что не успел затормозить из-за мотоциклиста, объехавшего колонну автомобилей, то видео показывает иную картину. Об этом сообщает передача Degpunktā на TV3.

На кадрах видно, что мотоцикл уже стоял позади автомобиля Škoda перед перекрестком, когда к ним приблизился Volkswagen. Сначала автомобиль начал замедляться, однако буквально за мгновение до столкновения резко ускорился и врезался в мотоцикл.

После удара Volkswagen протолкнул вперед сразу два транспортных средства. В результате мотоциклист оказался зажат между автомобилями. Пострадавшего доставили в больницу в стабильном состоянии с травмой руки.

Эксперт по безопасности дорожного движения CSDD Оскар Ирбитис, изучив запись, заявил, что автомобиль в момент удара находился в режиме ускорения.

«Совершенно ясно видно, что в момент столкновения автомобиль находится не в режиме торможения, а в режиме ускорения. Это далеко не первый случай, когда водитель путает педали. Возможно, на такой скорости он просто нажал на педаль газа», — отметил эксперт.

Что именно произошло в салоне автомобиля и почему водитель нажал на газ, пока неизвестно. По словам Ирбитиса, в подобных ситуациях важную роль могут сыграть современные системы активной безопасности.

«Если в автомобиле включена система автоматического торможения, сначала звучит предупреждение, а затем машина начинает тормозить самостоятельно. Но если водитель нажимает педаль газа, система прекращает торможение. Во многих случаях без такого вмешательства автомобиль продолжил бы останавливаться», — пояснил он.

Эксперт также обратил внимание, что одна из причин, по которой мотоциклисты нередко движутся между рядами автомобилей, — стремление снизить риск оказаться зажатыми между машинами при подобных столкновениях.

Опубликованная видеозапись стала важным доказательством, которое позволяет значительно точнее восстановить обстоятельства аварии.

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#Рига #ДТП #CSDD
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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