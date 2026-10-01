Государственная полиция завершила расследование уголовного процесса о предполагаемом сексуальном насилии над 12-летней девочкой в Видземе, беременность которой в феврале этого года обнаружили врачи. Материалы дела переданы в прокуратуру для начала уголовного преследования мужчины.

Одновременно правоохранители расследуют возможную ответственность еще одного человека, который мог знать о происходившем, но не сообщил об этом, передает агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию.

Информация об этом случае поступила в полицию 11 февраля. В одно из медицинских учреждений Видземе обратилась девочка 2013 года рождения. Во время обследования медики установили, что она беременна. После получения этой информации Государственная полиция начала уголовный процесс.

Уже 14 февраля в связи с расследованием был задержан мужчина 2003 года рождения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как установило следствие, мужчина, предположительно воспользовавшись беспомощным состоянием 12-летней девочки, вступил с ней в половую связь, в результате чего наступила беременность.

В ходе расследования полиция также выявила обстоятельства, которые дали основания оценить возможную уголовную ответственность еще одного человека за несообщение о преступлении. По подозрению в совершении этого преступления 20 февраля сотрудники Государственной полиции задержали женщину 1994 года рождения. Суд также избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовный процесс квалифицирован по части третьей статьи 159 Уголовного закона Латвии. Эта норма предусматривает ответственность за изнасилование, повлекшее тяжкие последствия, либо за изнасилование лица, не достигшего 16-летнего возраста.

Кроме того, уголовный процесс квалифицирован по статье 315 Уголовного закона — несообщение о преступлении.

Сотрудники Бюро уголовной полиции Видземского регионального управления Государственной полиции завершили расследование уголовного процесса о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего лица. 21 сентября материалы уголовного процесса были направлены в прокуратуру Видземского судебного округа для начала уголовного преследования.

Ранее Латвийское телевидение сообщало, что обстоятельства произошедшего выяснились после того, как 12-летней девочке в Видземе потребовалась медицинская помощь. Врачи обнаружили, что ребенок подвергался сексуальному насилию и беременен.

К моменту обнаружения беременности ее срок составлял уже как минимум половину полного срока. При этом, как сообщало Латвийское телевидение, семья либо не знала о беременности девочки, либо скрывала ее состояние.

Согласно законодательству, 12-летняя девочка в подобной ситуации считается лицом, находящимся в беспомощном состоянии.