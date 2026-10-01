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Boeing не успел взлететь: в немецком аэропорту самолет врезался в пожарную машину 0 309

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Столкновение самолета с пожарной машиной

Иллюстративное фото. ChatGPT

Необычный инцидент произошел вечером 30 сентября в аэропорту Фридрихсхафена на юге Германии. Boeing 737 MAX 8 турецкой авиакомпании Corendon Airlines, направлявшийся в Анталью, при рулении к взлетной полосе столкнулся со стоявшим автомобилем аэропортовой пожарной службы.

На борту находились 189 пассажиров и экипаж. Никто не пострадал, однако левый винглет — вертикальная законцовка крыла — получил серьезные повреждения. Общий ущерб самолету и пожарной машине полиция предварительно оценила примерно в 300 000 евро.

По данным полиции, столкновение произошло во время разворота самолета. Один из пассажиров рассказал, что Boeing успел двигаться в сторону взлетной полосы буквально несколько секунд, прежде чем произошел удар. Точная причина происшествия пока устанавливается.

Поврежденный Boeing самостоятельно вернулся на стоянку, пассажиров высадили. Примерно через пять часов они все-таки отправились в Анталью на другом самолете. Для позднего рейса аэропорту даже пришлось получить специальное разрешение на вылет в период действия ночных ограничений.

Аэропорт постарался скрасить неожиданную задержку: пассажирам заказали большое количество пиццы и напитков. Поврежденный Boeing останется во Фридрихсхафене до ремонта.

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#Boeing #авиация #Германия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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