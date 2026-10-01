В Латвии продолжаются поиски 84-летнего Альберта Крумса, который две недели назад выехал из дома на автомобиле и с тех пор не выходил на связь. К поискам подключена полиция по всей стране, а ориентировка направлена также в государства Шенгенской зоны.

Государственная полиция продолжает поиски 84-летнего Альберта Крумса, который 17 сентября выехал из дома в Кастулинской волости Краславского края на темно-синем Volkswagen Golf и бесследно исчез. Об этом сообщает передача Degpunktā на TV3.

По словам родственников, мужчина не сообщил, куда собирается ехать. Хотя раньше он иногда ненадолго уезжал на машине, всегда быстро возвращался домой.

«Через пару часов, когда он не вернулся, я понял, что что-то случилось. Он не говорил, куда поедет. Раньше бывало, что немного прокатится и сразу возвращается, но такого никогда не было», — рассказал родственник пропавшего Игорь.

Перед поездкой пенсионер не взял с собой документы, деньги и сменную одежду. Именно поэтому близкие считают, что он не планировал длительное отсутствие.

По словам семьи, Альберт родом из Балви, однако в последнее время жил у родственников в Краславском крае. После того как его супруга переехала в пансионат, мужчина тяжело переживал изменения в жизни и, по мнению близких, мог самостоятельно попытаться вернуться домой.

«Ему очень хотелось домой, но мы всегда говорили, что поедем вместе. Что ему вдруг пришло в голову — никто не знает. Мы объездили дороги вплоть до Резекне, но никаких следов не нашли», — рассказал родственник.

По данным Государственной полиции, поиски ведутся по всей территории Латвии. Кроме того, ориентировка на пропавшего передана в страны Шенгенской зоны. Полицейские уже проверили все известные адреса, связанные с мужчиной.

Родственники предполагают, что далеко Альберт, скорее всего, не уехал. Сейчас особое внимание уделяется дорогам, которыми он хорошо знал и часто пользовался, в том числе маршрутам Приежмале—Малта и Резекне—Балви.

На момент исчезновения Альберт Крумс был одет в золотистую куртку и серые брюки. Его рост — около 170 сантиметров. Он передвигался на темно-синем Volkswagen Golf.

Всех, кто видел мужчину или его автомобиль после 17 сентября, полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам 112 или 65403310.

Каждая новая информация может оказаться решающей и помочь установить местонахождение пропавшего пенсионера.