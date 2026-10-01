В смертельном ДТП на дороге Елгава—Далбе погиб пассажир легкового автомобиля. По оценке эксперта CSDD, шансы выжить были значительно выше, если бы мужчина использовал ремень безопасности.

На дороге Елгава—Далбе выясняются обстоятельства смертельной аварии, произошедшей в среду. В результате лобового столкновения микроавтобуса Volkswagen и автомобиля Škoda погиб один человек, еще двое участников ДТП были доставлены в больницу. Об этом сообщает передача Degpunktā на TV3.

По словам очевидцев, водитель микроавтобуса рассказал, что, подъезжая к железнодорожному переезду, слишком поздно заметил остановившиеся перед ним автомобили, ожидавшие проезда поезда.

Пытаясь избежать столкновения, он резко затормозил, однако не смог остановить автомобиль. В результате микроавтобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с Škoda.

После аварии водителей обоих автомобилей госпитализировали. Пассажир Škoda, гражданин Узбекистана, погиб на месте происшествия.

Эксперт Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Оскар Ирбитис считает, что трагические последствия могли быть связаны с тем, что погибший не был пристегнут ремнем безопасности.

«При подобных столкновениях повреждения автомобиля Škoda обычно не приводят к гибели людей. Водитель, который был пристегнут ремнем безопасности, выжил. Это позволяет предположить, что пассажир мог спастись, если бы также был пристегнут», — отметил эксперт.

Использование ремней безопасности остается одним из наиболее эффективных способов снизить риск тяжелых травм и гибели при ДТП, в том числе при лобовых столкновениях.

По факту аварии водителю микроавтобуса Volkswagen предстоит судебное разбирательство по делу о дорожно-транспортном происшествии, повлекшем смерть человека по неосторожности.

Обстоятельства аварии продолжают выясняться, однако уже сейчас специалисты напоминают, что даже при серьезном столкновении ремень безопасности нередко становится решающим фактором, который сохраняет жизнь.