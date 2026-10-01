Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему авария под Елгавой закончилась гибелью человека: эксперт назвал вероятную причину трагедии 0 464

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: дтп
ФОТО: скриншот видео TV3

В смертельном ДТП на дороге Елгава—Далбе погиб пассажир легкового автомобиля. По оценке эксперта CSDD, шансы выжить были значительно выше, если бы мужчина использовал ремень безопасности.

На дороге Елгава—Далбе выясняются обстоятельства смертельной аварии, произошедшей в среду. В результате лобового столкновения микроавтобуса Volkswagen и автомобиля Škoda погиб один человек, еще двое участников ДТП были доставлены в больницу. Об этом сообщает передача Degpunktā на TV3.

По словам очевидцев, водитель микроавтобуса рассказал, что, подъезжая к железнодорожному переезду, слишком поздно заметил остановившиеся перед ним автомобили, ожидавшие проезда поезда.

Пытаясь избежать столкновения, он резко затормозил, однако не смог остановить автомобиль. В результате микроавтобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с Škoda.

После аварии водителей обоих автомобилей госпитализировали. Пассажир Škoda, гражданин Узбекистана, погиб на месте происшествия.

Эксперт Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Оскар Ирбитис считает, что трагические последствия могли быть связаны с тем, что погибший не был пристегнут ремнем безопасности.

«При подобных столкновениях повреждения автомобиля Škoda обычно не приводят к гибели людей. Водитель, который был пристегнут ремнем безопасности, выжил. Это позволяет предположить, что пассажир мог спастись, если бы также был пристегнут», — отметил эксперт.

Использование ремней безопасности остается одним из наиболее эффективных способов снизить риск тяжелых травм и гибели при ДТП, в том числе при лобовых столкновениях.

По факту аварии водителю микроавтобуса Volkswagen предстоит судебное разбирательство по делу о дорожно-транспортном происшествии, повлекшем смерть человека по неосторожности.

Обстоятельства аварии продолжают выясняться, однако уже сейчас специалисты напоминают, что даже при серьезном столкновении ремень безопасности нередко становится решающим фактором, который сохраняет жизнь.

×
#Латвия #ДТП #трагедия #ущерб #CSDD
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: коридор больницы
Изображение к статье: Самолет Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии после чрезвычайного происшествия в кабине пилотов. Иконка видео
Изображение к статье: В Литве задержан разыскиваемый участник организованной преступной группы, которого подозревают в причастности к убийству мужчины Иконка видео
Изображение к статье: Анна Данилевская

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: nord stream
В мире
Изображение к статье: дтп и полиция
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: Сергей Корецкий на собрании
В мире
1
Изображение к статье: арест
ЧП и криминал
5
Изображение к статье: древесные пеллеты
Наша Латвия
Изображение к статье: Cамые злопамятные знаки Зодиака
Люблю!
Изображение к статье: nord stream
В мире
Изображение к статье: дтп и полиция
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: Сергей Корецкий на собрании
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео