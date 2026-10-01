В Иецавском крае попытка скрыться от полиции закончилась серьезной аварией. Водитель Opel, у которого позже выявили почти три промилле алкоголя, не справился с управлением и перевернулся в кювет.

В Иецавском крае водитель Opel попытался уйти от полиции, однако вскоре потерял управление автомобилем и попал в аварию. По данным Государственной полиции, мужчина находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщает передача Degpunktā на TV3.

По информации полиции, водитель проигнорировал требование остановиться и продолжил движение. Во время попытки скрыться он не справился с управлением, съехал с дороги и оказался в кювете.

«Он не справился с управлением автомобилем, в результате чего съехал с проезжей части и оказался в кювете», — сообщила представитель Государственной полиции Рута Страутниеце.

От удара автомобиль несколько раз перевернулся. На месте происшествия остались глубокие следы, а сама машина получила серьезные повреждения: были выбиты стекла, помят кузов, автомобиль оказался покрыт травой и грязью.

Проверка показала, что водитель 1989 года рождения управлял автомобилем с концентрацией алкоголя 2,97 промилле.

«Мужчина 1989 года рождения управлял автомобилем Opel, находясь в состоянии алкогольного опьянения — 2,97 промилле», — сообщили в Государственной полиции.

Единственным пострадавшим оказался сам водитель. Несмотря на то что серьезных травм при первоначальном осмотре у него не выявили, мужчину доставили в больницу для дополнительного обследования.

Дополнительную опасность представляли тяжелые рабочие инструменты, находившиеся в салоне и рядом с водителем без какого-либо крепления. Во время переворота они могли стать причиной тяжелых или смертельных травм.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Основанием стали как управление автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения, так и попытка скрыться от сотрудников полиции.

Эта авария стала еще одним напоминанием о том, что попытка уйти от полиции и управление автомобилем в нетрезвом состоянии значительно повышают риск тяжелых последствий прежде всего для самого водителя.