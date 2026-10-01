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Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Екабпилсе девушки 0 295

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ивета Федорова
ФОТО: Valsts policija

Государственная полиция разыскивает пропавшую без вести Ивету Фёдорову, 2011 года рождения.

Как сообщает Восточноземгальский участок Земгальского регионального управления Государственной полиции, 27 сентября около 15:20 девушка вышла из дома в Екабпилсе и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост около 160 сантиметров, черные волосы до плеч.

В момент исчезновения Ивета была одета в серую кофту, светло-голубые джинсы и белые спортивные туфли.

Государственная полиция просит внимательно посмотреть на фотографию Иветы и призывает всех, кому известно ее возможное местонахождение, сообщить об этом по телефону 112.

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#полиция #поиск #Екабпилс #приметы
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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