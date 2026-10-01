Как сообщает Восточноземгальский участок Земгальского регионального управления Государственной полиции, 27 сентября около 15:20 девушка вышла из дома в Екабпилсе и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост около 160 сантиметров, черные волосы до плеч.

В момент исчезновения Ивета была одета в серую кофту, светло-голубые джинсы и белые спортивные туфли.

Государственная полиция просит внимательно посмотреть на фотографию Иветы и призывает всех, кому известно ее возможное местонахождение, сообщить об этом по телефону 112.