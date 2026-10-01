На этой неделе в больнице скончался один из мотоциклистов, пострадавших в результате аварии на мотопараде, который состоялся в Елгаве в минувшие выходные, подтвердили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

О кончине члена клуба в социальных сетях сообщил мотоклуб "Vēja brāļu ordenis".

Госполиция сообщила, что мужчина скончался во вторник.

Как сообщалось, в субботу во время мотопарада в Елгаве в общей сложности пострадали четыре человека.

Во время заезда по городу мужчина 1954 года рождения на мотоцикле "Harley Davidson" столкнулся с двумя мотоциклами Госполиции, которые были размещены посреди дороги, чтобы разделить поток участников. После этого водитель "Harley Davidson" столкнулся с мотоциклом другого участника парада, который ехал в противоположном направлении.