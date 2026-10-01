В Риге случайный очевидец спас жизнь водителю BMW, который после аварии оказался в уходящем под воду автомобиле. Позже полиция установила, что мужчина сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения — почти четыре промилле.

Во вторник вечером на улице Эзера в Риге, возле моста через Милгравис, BMW на большой скорости не вписался в поворот и вылетел в воду. Водителя удалось спасти благодаря местному жителю, который не стал ждать прибытия спасателей и сам бросился ему на помощь. Об этом сообщает передача Degpunktā на TV3.

После удара автомобиль некоторое время оставался на поверхности. Сначала очевидец решил, что в салоне никого нет: через незатонированные передние стекла водительского места было видно, что за рулем пусто.

Однако спустя несколько мгновений он заметил движение в задней части автомобиля.

«Я увидел, что сзади кто-то шевелится — заметил руки. Видимо, ударом человека отбросило на заднее сиденье», — рассказал мужчина.

Пока он разговаривал со спасателями, BMW начал постепенно уходить под воду. Понимая, что ждать уже нельзя, очевидец попросил коллег принести длинную веревку, снял куртку и поплыл к автомобилю.

«Окно уже было открыто, и в салон начала поступать вода. Машина стала тонуть. Я взял веревку, сказал ребятам на берегу крепко ее держать и поплыл. Человека затягивало обратно под воду, потом он совсем исчез. Затем немного всплыл, я схватил его за рукав и вытащил на берег», — вспоминает спаситель.

По данным Государственной полиции, проверка показала, что водитель BMW находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 3,99 промилле.

После спасения человека началась операция по подъему автомобиля. Чтобы BMW не остался на дне, пожарные закрепили на нем тросы, подтянули машину к берегу с помощью лебедки, а затем подняли на дорогу специализированной техникой. За работой спасателей наблюдали десятки местных жителей.

По факту управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения возбуждено уголовное дело. Кроме того, водителю назначено административное наказание.

Эта история закончилась без жертв только благодаря решительным действиям очевидца, который успел добраться до тонущего автомобиля раньше спасательных служб.