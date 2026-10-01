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В Латвии арестовали супругов по подозрению в шпионаже в пользу российской военной разведки 5 1189

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: арест
ФОТО: пресс-фото

Служба государственной безопасности Латвии задержала супружескую пару, подозреваемую в сборе информации о военной инфраструктуре страны по заданию российской военной разведки. По версии следствия, подозреваемые изучали военные объекты, деятельность НАТО и поддержку Украины.

Служба государственной безопасности (СГБ) совместно со Службой военной разведки и безопасности (MIDD) задержала супружескую пару, подозреваемую в работе в интересах российской военной разведки (ГРУ).

Уголовное дело в отношении двух граждан Латвии было возбуждено 27 июня по статье о сборе и передаче иностранной разведывательной службе секретной и иной информации по ее заданию. Уже на следующий день, 28 июня, подозреваемые были задержаны.

По данным следствия, супруги собирали и передавали сведения о системе обороны Латвии, деятельности союзников по НАТО и различных формах поддержки Украины.

Особый интерес, как утверждает СГБ, представляли авиационная база Национальных вооруженных сил, радиолокационные системы и перемещение военной авиации.

Следствие также считает, что по заданию ГРУ один из подозреваемых проводил воздушную разведку военной базы в Адажи, используя небольшой частный самолет. Во время полетов, по версии правоохранительных органов, велось фотографирование объекта и сбор информации.

По данным СГБ, подозреваемые также выполняли задачи, связанные с возможной поддержкой разведывательно-диверсионных групп, которые потенциально могли действовать на территории Латвии.

В день задержания сотрудники СГБ и MIDD провели обыски на трех объектах в Риге и Адажском крае, связанных с подозреваемыми.

Во время следственных действий были изъяты многочисленные электронные носители информации, документы и записи. Сейчас их содержимое изучается в рамках расследования.

Обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается. Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от одного до десяти лет.

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#НАТО #Украина #Латвия #шпионаж #оборона #задержание #ГРУ
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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