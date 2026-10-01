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В прокуратуре дело об изнасиловании 12-летней девочки, в результате которого она забеременела 0 296

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.10.2026
LETA
Изображение к статье: Жертва насилия
ФОТО: Unsplash

В связи с выявленным медиками в феврале этого года случаем сексуального насилия в отношении 12-летней девочки полиция просит предъявить обвинение мужчине 2003 года рождения и расследует возможную ответственность другого лица, которое могло знать о произошедшем, но скрывало эту информацию, сообщили в Государственной полиции.

11 февраля в полицию поступила информация о том, что в одно из медицинских учреждений Видземе поступила девочка 2013 года рождения, у которой была констатирована беременность. По этому факту Госполиция начала уголовный процесс и 14 февраля задержала мужчину 2003 года рождения, к которому суд в качестве меры пресечения применил заключение под стражу.

В ходе расследования было установлено, что мужчина, воспользовавшись беспомощным состоянием девочки, вступил с ней в половую связь, в результате чего она забеременела.

Также в рамках уголовного процесса были установлены обстоятельства, дающие основание для оценки возможной ответственности другого лица, которое знало о преступлении, но не сообщило о нем. По подозрению в этом преступлении полиция 20 февраля задержала женщину 1994 года рождения. К ней также в качестве меры пресечения применено заключение под стражу.

Уголовный процесс квалифицирован по ч. 3 ст. 159 Уголовного закона - об изнасиловании, если оно повлекло тяжкие последствия, или об изнасиловании лица, не достигшего 16-летнего возраста, а также по ст. 315 Уголовного закона - несообщение о преступлении.

Бюро криминальной полиции Видземского регионального управления Госполиции завершило расследование по уголовному процессу и 21 сентября передало его в Видземскую районную прокуратуру для начала уголовного преследования.

Как ранее сообщило Латвийское телевидение, врачи обнаружили, что девочка подверглась сексуальному насилию и ждет ребенка, во время оказания ей помощи. На момент обнаружения беременности ее срок составлял уже как минимум половину, а семья девочки не знала или скрывала это.

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#полиция #медицина #преступность #подростки #беременность #насилие
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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