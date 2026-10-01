Государственная полиция разыскивает пропавшую без вести Нелю Линденау, 2013 года рождения.

Как сообщает Рижское Восточное управление Рижского регионального управления Государственной полиции, девочка проживает в Риге, на улице Павасара гатве. Ее местонахождение неизвестно с 19:30 29 сентября.

Приметы: рост около 155 сантиметров, очень худощавого телосложения, темно-каштановые волосы ниже плеч, карие глаза.

В момент исчезновения Неля была одета в светло-серый спортивный костюм. При ней находилась черная сумка с белыми кругами.

Государственная полиция просит внимательно посмотреть на фотографию девочки и призывает всех, кому известно ее возможное местонахождение, незамедлительно сообщить об этом по телефону 112.