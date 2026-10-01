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В Риге пропала 13-летняя Неля: полиция просит помощи 0 467

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Неля Линденау
ФОТО: Valsts policija

Государственная полиция разыскивает пропавшую без вести Нелю Линденау, 2013 года рождения.

Как сообщает Рижское Восточное управление Рижского регионального управления Государственной полиции, девочка проживает в Риге, на улице Павасара гатве. Ее местонахождение неизвестно с 19:30 29 сентября.

Приметы: рост около 155 сантиметров, очень худощавого телосложения, темно-каштановые волосы ниже плеч, карие глаза.

В момент исчезновения Неля была одета в светло-серый спортивный костюм. При ней находилась черная сумка с белыми кругами.

Государственная полиция просит внимательно посмотреть на фотографию девочки и призывает всех, кому известно ее возможное местонахождение, незамедлительно сообщить об этом по телефону 112.

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#Рига #полиция #поиск #безопасность #приметы #сумка #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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