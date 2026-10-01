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В Риге задержали «денежного мула» с 17 тысячами евро: деньги могли быть похищены у жителей Латвии 0 159

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Арест

ChatGPT

Государственная полиция задержала гражданина Украины, у которого обнаружили более 17 тысяч евро наличными. По версии следствия, деньги могли быть получены преступным путем, в том числе выманены у жителей Латвии, после чего их планировалось вывезти из страны.

Как сообщает Госполиция, уголовный процесс расследует Видземское региональное управление полиции. Дело возбуждено по фактам мошенничества, совершенного группой лиц, и легализации преступно нажитых средств.

В сентябре один из потерпевших поверил обещаниям незнакомца, который предложил ему возможность заработать деньги, и перевел 2300 евро. Позже мужчина понял, что вернуть средства уже невозможно.

Однако на этом мошенники не остановились. Они сообщили пострадавшему, что для «возврата инвестиций» необходимо заплатить еще 7000 евро.

28 сентября полицейские задержали в Риге гражданина Украины 1987 года рождения. При нем обнаружили и изъяли 17 059 евро.

По имеющейся у полиции информации, эти деньги, вероятно, были получены преступным путем, в том числе похищены у жителей Латвии. Следствие предполагает, что средства собирались вывезти за пределы страны.

Расследование продолжается.

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#криминал #Украина #Латвия #мошенничество #госполиция #наличные #задержание #преступления
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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