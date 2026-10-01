Четверо обычных пассажиров оказались в критический момент именно там, где были нужнее всего: одни обезвредили нападавшего и помогли остановить падение самолета, другой спасал истекающего кровью командира. Теперь в Израиле Янива Хайона, Шоту Мусаева, Цвику Манса и Асафа Раджуана называют героями рейса Flydubai.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пока преждевременно делать вывод о причастности Ирана к нападению на борту самолета Flydubai, следовавшего из Дубая в Тель-Авив. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

При этом израильский премьер отметил, что власти проверяют возможные связи Ирана со вторым пилотом из Омана, который, по предварительным данным, напал на командира воздушного судна и мог намереваться разбить самолет, передает NOS.

«Я не знаю точной предыстории нападавшего, но он явно ненавидел израильтян, поскольку собирался убить около 170 человек в этом самолете, покончив при этом с собой», — заявил Нетаньяху.

Нетаньяху во время встречи с Янивом Хайоном, одним из пассажиров, участвовавших в спасении самолета. Фото: x.com/netanyahu

Второго пилота допрашивают в Саудовской Аравии

Подозреваемого задержали после экстренной посадки самолета в Саудовской Аравии. Его допрашивают саудовские власти.

Официально мотив нападения пока не установлен. Израильская общественная телерадиокомпания Kan со ссылкой на источники в службах безопасности сообщает, что на данный момент нет признаков того, что за произошедшим стоит какое-либо государство или террористическая организация.

В то же время министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее назвал случившееся «попыткой джихадистского теракта». По его словам, предварительная информация указывает на намерение нападавшего погубить самолет вместе со всеми находившимися на борту людьми.

Самолет потерял почти пять километров высоты

Инцидент произошел на рейсе FZ1073, летевшем из Дубая в Тель-Авив. По имеющейся информации, второй пилот напал на командира воздушного судна Смита Маччлара.

Несмотря на тяжелые ранения, командиру удалось открыть дверь кабины. Это позволило пассажирам вмешаться и обезвредить нападавшего.

Командир воздушного судна Смит Маччлар.

К этому моменту самолет перешел в резкое снижение и примерно за 30 секунд потерял почти 5000 метров высоты. В критический момент несколько пассажиров бросились к кабине, а оказавшиеся на борту профессиональные пилоты впоследствии взяли управление на себя.

Лайнер удалось стабилизировать и совершить экстренную посадку в Табуке в Саудовской Аравии.

Четверо пассажиров, оказавшихся в центре событий

После случившегося стали известны имена четырех израильтян, сыгравших заметную роль в спасении находившихся на борту людей: Янив Хайон, Шота Мусаев, Цвика Манс и Асаф Раджуан.

Одним из первых к кабине добрался предприниматель Янив Хайон. Он участвовал в обезвреживании второго пилота, а затем попытался помочь вывести самолет из пикирования. Хайон рассказывал, что некоторое представление о действиях пилотов получил благодаря телепередаче Air Crash Investigation.

Цвика Манс, руководитель Leumi Partners Underwriters, также участвовал в обезвреживании нападавшего. По рассказам участников событий, подозреваемого пришлось связать подручными средствами, в том числе проводами от наушников, чтобы он не смог вернуться в кабину.

В удержании второго пилота участвовал и Асаф Раджуан, предприниматель в сфере финансов и страхования. По его словам, пассажирам пришлось контролировать нападавшего около 50–55 минут — практически до самой посадки в Саудовской Аравии.

Стоматолог спасал тяжело раненного пилота

У Шоты Мусаева, стоматолога из Холона, в критический момент оказалась другая задача. Он занялся тяжело раненным командиром самолета, оказывал ему первую помощь и пытался остановить сильное кровотечение.

По словам Мусаева, раненый пилот просил его сделать все возможное, чтобы сохранить ему жизнь.

До посадки пассажиры продолжали оказывать командиру помощь. После приземления его немедленно доставили в больницу. Сообщается, что состояние Маччлара стабильно.

Героев хотят наградить

История четырех пассажиров вызвала большой резонанс в Израиле. Президент страны Ицхак Герцог поговорил с Хайоном, Мусаевым, Мансом и Раджуаном и сообщил о намерении рекомендовать их к награждению за проявленное гражданское мужество.

При этом сами участники событий подчеркивают, что спасение самолета стало результатом совместных действий пассажиров, членов экипажа и профессиональных пилотов, оказавшихся на борту.

Расследование продолжат несколько стран

Нетаньяху ожидает, что подозреваемого вскоре передадут Объединенным Арабским Эмиратам для дальнейшего допроса. Израиль также намерен участвовать в расследовании.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал произошедшее с Нетаньяху, однако также не стал делать однозначных выводов о мотивах второго пилота.

Пассажиров позднее доставили в Тель-Авив другим самолетом, который перед вылетом проверила израильская спецслужба «Моссад».

Flydubai временно приостановила полеты в Израиль и из Израиля на время расследования.

Пока главный вопрос остается без окончательного ответа: действовал ли второй пилот самостоятельно или за нападением стоял кто-то еще. Израильские службы проверяют различные версии, однако на данный момент подтверждений причастности Ирана или какой-либо террористической организации нет.