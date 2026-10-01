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Хотела расслабиться, но приехали пожарные: приключения коровы в спа-отеле 0 91

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Корова в бассейне

Необычная спасательная операция потребовалась пожарным в итальянском Южном Тироле: заблудившаяся корова забрела на территорию wellness-отеля и неожиданно оказалась прямо в бассейне.

Происшествие случилось ранним утром в коммуне Тубре в долине Валь-Веноста. Добровольные пожарные получили весьма необычное сообщение о вызове: «Корова в бассейне».

Как выяснилось, животное каким-то образом проникло на территорию спа-отеля, вышло к бассейну и провалилось в воду, проломив его защитное покрытие.

Самостоятельно выбраться из ловушки корова уже не могла, поэтому пришлось вмешаться пожарным. Спасатели благополучно извлекли животное из бассейна.

Несмотря на неожиданное падение, корова не получила травм.

В ANSA с иронией отметили, что незапланированное для животного «пребывание в wellness-центре» завершилось благополучно.

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#Италия #животные
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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