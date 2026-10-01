В американском штате Теннесси произошел редкий случай: приговоренная к смертной казни Криста Пайк осталась жива после введения двух смертельных инъекций. Власти начали расследование, а губернатор уже отменил следующую запланированную казнь.

В штате Теннесси не удалось привести в исполнение смертный приговор в отношении 50-летней Кристы Пайк. После введения двух смертельных инъекций женщина осталась жива, и ее экстренно доставили в больницу.

Согласно судебным документам, свидетели казни сообщили, что сотрудники тюрьмы ввели оба предусмотренных протоколом шприца с препаратами, однако осужденная продолжала подавать признаки жизни.

После этого руководство исправительного учреждения распорядилось оказать Пайк неотложную медицинскую помощь и перевезти ее в больницу. О ее состоянии официально пока не сообщается.

Департамент исправительных учреждений Теннесси заявил, что процедура была проведена в полном соответствии с действующим протоколом, утвержденным властями штата.

В ведомстве подчеркнули, что установленный порядок не предусматривает дополнительных действий после введения предусмотренных препаратов. По утверждению департамента, применяемый протокол ранее всегда считался эффективным.

Инцидент уже привел к последствиям. Губернатор Теннесси Билл Ли поручил провести расследование причин произошедшего и отменил исполнение еще одного смертного приговора, которое было назначено на конец этого года.

Криста Пайк была приговорена к смертной казни в 1996 году за убийство 19-летней Коллин Слемер. Следствие установило, что в 1995 году Пайк вместе с двумя сообщниками пытала и убила девушку неподалеку от Университета Теннесси в Ноксвилле.

Неудачные попытки исполнения смертной казни в США происходят крайне редко, поэтому подобные случаи обычно становятся предметом отдельного расследования и вызывают широкий общественный резонанс.