В Земгальском районном суде в Добеле начинается рассмотрение уголовного дела о телефонном мошенничестве, организованном через колл-центр в России. По версии следствия, пятеро граждан Латвии участвовали в схеме, в результате которой у 11 человек похитили более 85 тысяч евро.

В четверг в Земгальском районном суде в Добеле начнется рассмотрение уголовного дела, связанного с деятельностью мошеннического колл-центра в России. По делу проходят пятеро граждан Латвии.

Согласно информации, доступной в судебном календаре, обвиняемыми являются Микус Ступенко, Максим Филипов, Артис Клусс, Даниэль Василяускас и Алекс Даниэль Гуляев.

По данным прокуратуры, организованная преступная группа действовала через колл-центр в городе Реутов Московской области. Ее целью было получение доступа к банковским счетам жителей Латвии и хищение денежных средств.

Следствие считает, что одна из обвиняемых занималась поиском сотрудников для работы в колл-центре, а также вербовала людей, чьи банковские счета использовались для перевода и легализации похищенных денег.

Остальные четверо обвиняемых, находясь в России, звонили потенциальным жертвам на латышском языке.

Чтобы вызвать доверие, мошенники подменяли телефонные номера, выдавая их за номера латвийских операторов связи, и представлялись сотрудниками Государственной полиции или банков.

Во время разговоров они пытались получить данные для доступа к интернет-банку, убеждали установить программы удаленного доступа или перевести деньги на подконтрольные им счета.

Для большей убедительности использовался и мессенджер WhatsApp. Потерпевшим отправляли поддельные служебные удостоверения, другие фальшивые документы, а также совершали видеозвонки.

По версии следствия, с мая по сентябрь 2025 года жертвами схемы стали 11 жителей Латвии. Общая сумма причиненного ущерба составила 85 756 евро.

Еще почти 2900 евро злоумышленникам получить не удалось — два банковских перевода были своевременно отменены или заблокированы.

Прокуратура сообщает, что четверо обвиняемых полностью признали свою вину. Им избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы: запрет на выезд из страны, обязанность регулярно отмечаться в полиции, а троим также предписано сообщать о смене места жительства.

Пятый обвиняемый отказался давать показания и не высказал своего отношения к предъявленному обвинению. Он остается под стражей.

Уголовное производство в отношении других предполагаемых участников организованной группы выделено в отдельное дело, расследование продолжается.

Прокуратура напоминает, что в соответствии с законом каждый обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.