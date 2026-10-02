Днем 2 октября на мосту Августа Деглава в Риге столкнулись два легковых автомобиля. От удара одна из машин несколько раз перевернулась и остановилась на крыше. Оказавшемуся внутри водителю помогли выбраться проезжавшие мимо люди, сообщает программа TV3 «Degpunktā».

Авария произошла около 12:30. После столкновения Ford и Toyota практически вся проезжая часть в направлении Плявниеков оказалась заблокирована.

Наиболее серьезные повреждения получила красная Toyota. После нескольких переворотов автомобиль оказался на крыше, а водитель был зажат в салоне. Увидев случившееся, двое проезжавших мимо мужчин остановились и бросились ему на помощь.

«Он был в сознании и сам хотел вылезти. Я сказал ему: лучше не двигайся, чтобы ничего не случилось. В основном он выбрался сам, я немного помог», — рассказал Павел, один из очевидцев.

По его словам, двери автомобиля после аварии были деформированы, поэтому их пришлось отгибать, чтобы освободить водителя.

Очевидцы заметили кровь на руках пострадавшего, однако других видимых травм у него не было. При этом поведение мужчины вызвало беспокойство.

«Я спрашивал его, все ли в порядке, нужно ли вызывать скорую. В какой-то момент он вообще не мог понять, что я ему говорю», — рассказал другой очевидец Янис.

Водителя Toyota передали медикам.

Водитель серого Ford пострадал меньше и от медицинского осмотра отказался. Он рассказал «Degpunktā», что ехал по своей полосе и не понимает, откуда появился второй автомобиль.

«Он въехал мне в бок. Я начал тормозить, практически уже остановился. Потом он меня толкнул, я дернул руль, а навстречу еще ехали машины — еле разминулись», — утверждает водитель Ford.

По его словам, удар был настолько сильным, что в первые секунды он не мог понять, что произошло.

«Страшный удар был. Я вообще ничего не мог понять. Думал — бомба взорвалась или что?» — рассказал мужчина.

В салоне Ford находился холодильник, который водитель забрал из ремонта и собирался отвезти в Малпилс. В результате столкновения холодильник разбил заднее стекло автомобиля.

На месте аварии прозвучала и другая версия произошедшего. Согласно ей, пожилой водитель при попытке перестроиться в правую полосу мог не заметить двигавшийся там автомобиль.

Однако водитель Ford категорически с этим не согласен и придерживается своей версии событий.

Точные обстоятельства и виновника столкновения предстоит установить полиции.