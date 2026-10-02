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Полиция готова к возможным провокациям во время выборов в Сейм 8 852

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.10.2026
LETA
Изображение к статье: полицейская форма

Государственная полиция (VP) серьезно подготовилась к различным возможным провокациям в связи с предстоящими выборами в 15-й Сейм, заявил в интервью программе Латвийского телевидения Rīta panorāma начальник полиции Армандс Рукс.

По его словам, риски во время выборов могут быть самыми разными — от индивидуальных действий отдельных людей и необдуманных поступков до организованных попыток извне повлиять на внутриполитические процессы в Латвии. В качестве одного из возможных рисков Рукс упомянул рассылку электронных писем с угрозами.

Чтобы полиция могла соответствующим образом реагировать на различные возможные сценарии, подготовка к работе во время выборов началась задолго до голосования. При этом Рукс подчеркнул, что на данный момент каких-либо явных признаков возможных угроз нет.

Сейчас Государственная полиция работает в усиленном режиме. Такой порядок работы будет сохраняться вплоть до завершения подсчета результатов выборов, при этом полиция будет постоянно оценивать текущую ситуацию.

Рукс также сообщил, что за первые четыре дня, когда избиратели могли заранее сдать свой голос на хранение, никаких существенных инцидентов зафиксировано не было.

Сегодня — последний день, когда избиратели могут сдать свой голос на хранение на выборах в 15-й Сейм. Сами выборы состоятся завтра.

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#выборы #полиция #Сейм #Латвия #безопасность #голосование #угрозы
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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