Лабораторные анализы нефтепродуктов, обнаруженных на побережье Балтийского моря в Курземе, позволили исключить ранее рассматривавшуюся версию о том, что загрязнение могло иметь историческое происхождение. Об этом сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Государственной службы окружающей среды (ГСОС) Айя Ялинска.

По ее словам, ГСОС получила результаты лабораторных исследований образцов нефтяного загрязнения, обнаруженного на побережье Курземе. Анализы показали, что в пробах присутствуют главным образом легкие нефтепродукты — преимущественно дизельное топливо и газойль.

При этом результаты исследований не подтверждают ранее рассматривавшуюся версию о том, что выброшенное на берег загрязнение является старым и имеет историческое происхождение.

После получения результатов лабораторных анализов у ГСОС появилась первоначальная информация о составе загрязнения. Однако специалисты проведут дополнительные, более подробные исследования, которые могут помочь установить источник нефтепродуктов.

ГСОС сотрудничает с другими ответственными учреждениями в Латвии и за рубежом, чтобы установить судно, с которого нефтепродукты, предположительно, могли быть незаконно сброшены в море, сообщила Ялинска.

Ранее сообщалось, что на побережье Балтийского моря в Курземе было обнаружено загрязнение нефтепродуктами. Только на побережье Вентспилса за несколько дней собрали около 800 мешков загрязненных нефтепродуктами материалов, сообщили в Вентспилсском самоуправлении.

Фото: LETA

В минувшую субботу нефтяное загрязнение было выброшено на берег по всей протяженности городского пляжа Вентспилса, а также на побережье Вентспилсского края.

Сотрудники Государственной службы окружающей среды и Государственной пожарно-спасательной службы обследовали морское побережье от Ужавы до Лиэпене и взяли образцы выброшенного на берег нефтяного загрязнения.

По оценке ГСОС, общий объем обнаруженного загрязнения нельзя назвать большим, однако нефтепродукты оказались разбросаны по значительной территории побережья.

Теперь одной из основных задач специалистов остается установление источника загрязнения. Полученные результаты указывают на легкие нефтепродукты, а латвийские службы совместно с зарубежными партнерами пытаются выяснить, мог ли их источник находиться на одном из судов, проходивших через Балтийское море.