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Трагедия на железной дороге в Риге: поезд насмерть сбил 21-летнего парня 0 82

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Электричка Vivi

В четверг в Риге под пассажирским поездом погиб 21-летний молодой человек. Трагедия произошла между станциями Торнякалнс и Засулаукс, неподалеку от путепровода на улице Алтонавас. Из-за происшествия было нарушено движение поездов в направлении Юрмалы.

На место прибыли экстренные службы и судебный эксперт. Чтобы убрать погибшего с железнодорожных путей, состав пришлось предварительно сдвинуть.

Местный житель рассказал программе TV3 Degpunktā, что люди регулярно переходят железнодорожные пути в этом месте, несмотря на опасность.

Поезд, следовавший в Кемери, после происшествия длительное время оставался на месте. Возобновить движение он мог только после разрешения экстренных служб.

По предварительной информации, незадолго до столкновения молодой человек находился на железнодорожных путях вне оборудованного перехода и не реагировал на происходящее вокруг.

«Как только машинист заметил человека на путях, он сразу применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал. Однако избежать столкновения не удалось. На место незамедлительно вызвали Службу неотложной медицинской помощи и Государственную полицию, которые провели все необходимые мероприятия», — сообщила руководитель отдела коммуникации и маркетинга Vivi Сигита Паула.

Почему 21-летний молодой человек оказался на этом участке железной дороги, пока не установлено.

В Vivi вновь призвали соблюдать особую осторожность вблизи железнодорожных путей: из-за большой массы и скорости поезд невозможно остановить мгновенно даже при экстренном торможении.

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#происшествие #железная дорога #Юрмала #трагедия #безопасность
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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