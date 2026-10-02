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Трагедия в Талси: автомобиль сбил пожилую женщину при выезде со двора 0 102

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: ДТП

Иллюстративное фото. ChatGPT.

В Талси в результате дорожно-транспортного происшествия погибла пожилая женщина. Ее сбил автомобиль, водитель которого выезжал задним ходом со двора.

Как сообщает Государственная полиция, авария произошла в четверг, 1 октября, вскоре после 9:00 на улице Драудзибас.

По предварительной информации, водитель автомобиля Volvo при движении задним ходом, выезжая с прилегающей территории, совершил наезд на женщину 1944 года рождения.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, однако полученные травмы оказались слишком тяжелыми — позднее женщина скончалась.

Полиция выясняет точные обстоятельства произошедшего.

Всего за минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 124 дорожно-транспортных происшествия. В авариях погиб один человек, еще десять получили травмы. Среди пострадавших — три велосипедиста.

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#Латвия #ДТП #травмы
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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