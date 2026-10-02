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В Литве врач отказался помогать ребенку – он говорил по-русски 1 748

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Литва
ФОТО: Unsplash

Бывшая премьер-министр Литвы, ныне министр социальной защиты и труда Инга Ругинене, подаст в прокуратуру жалобу на детского психиатра, который отказался консультировать ребенка на русском языке, сообщает LRT.

После того, как детский психиатр Линас Слушнис отказался разговаривать на русском языке с маленьким ребенком, которого доставили в больницу в критическом состоянии, министр социальной защиты и труда Инга Ругинене обращается в Генеральную прокуратуру Литвы.

"Сейчас мы готовим документы. Я сама обращусь к генпрокурору и в прокуратуру, пусть они выяснят все обстоятельства", – сказала в пятницу Ругинене.

По её словам, ребёнок, которого отказался консультировать Слушнис, пытался получить помощь в трёх разных медицинских учреждениях.

"Мне кажется, что мы зря уделяем внимание и дискутируем о языке, забывая, что за всей этой историей стоит ребенок. Ребенок, который находится на грани самоубийства. В тот день он посетил три медицинских учреждения, поскольку его перенаправляли из одного места в другое. Это нормально?" – спросила министр.

В обращении Ругинене просит оценить, не подпадают ли действия психиатра Вильнюсской Сантаришкинской клиники под нарушение ст. 144 Уголовного кодекса Литовской Республики – оставление без помощи в ситуации, угрожающей жизни или здоровью.

Кроме того, Генеральную прокуратуру просят выяснить, не нарушил ли врач ст. 169 УК ЛР (дискриминация по национальному, расовому, половому, религиозному и иному признаку).

Литовская Служба по правам ребенка сообщила, что ребенка доставили в больницу в состоянии "глубокого кризиса", ее жизни угрожала опасность. Там отмечается, что психиатр отказался оказать ребенку услугу на понятном для нее языке и не согласился на предложение специалистов выступить в роли переводчиков.

По данным службы, необходимую помощь ребенок получил в другом медицинском учреждении, куда его госпитализировали.

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#Литва #здравоохранение #права человека #медицина #дискриминация #психиатрия #дети
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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