В день выборов в 15-й Сейм Государственная полиция Латвии получила 25 сообщений о возможных нарушениях. После проверки были возбуждены семь административных производств, тогда как большинство поступивших сигналов не подтвердились.

Государственная полиция Латвии подвела предварительные итоги работы в день выборов в 15-й Сейм. Всего правоохранители получили 25 сообщений о возможных нарушениях, однако большая часть из них после проверки не нашла подтверждения.

По состоянию на вечер полиция возбудила семь дел об административных правонарушениях. Четыре из них связаны с нарушением общественного порядка, еще три — с возможными нарушениями закона о предвыборной агитации.

Часть сообщений продолжает проверяться, поэтому окончательные данные могут измениться.

Нарушения общественного порядка были зафиксированы в Даугавпилсе, Риге и Екабпилсе. В Риге один из посетителей повредил информационные плакаты на избирательном участке. В Екабпилсе административное производство начали после бытового конфликта, во время которого один из участников разорвал ненужный ему избирательный бюллетень.

Еще один случай произошел в поселке Лоцики Аугшдаугавского края. По данным полиции, посетитель участка вел видеосъемку на мобильный телефон, комментировал происходящее на русском языке и, как сообщили правоохранители, грубо высказывался о латышском языке.

Материалы по этому эпизоду планируется передать в Центр государственного языка, который оценит обстоятельства произошедшего и примет решение в пределах своей компетенции.

Еще три административных производства связаны с возможными нарушениями правил предвыборной агитации. Они были начаты после выявления агитационных материалов одной из политических партий в общественно доступных местах в Акнисте, Лестене и Курмене.

Для большинства сообщений, поступивших в полицию, подтверждения найдено не было. Это означает, что каждый сигнал проверяется отдельно, а административное производство начинается только при наличии оснований.

В Государственной полиции подчеркнули, что продолжают работу совместно с другими ответственными учреждениями и готовы оперативно реагировать на любые потенциальные нарушения общественного порядка и безопасности.